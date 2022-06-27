騰雲＋MQ-9B 台海監偵能力大躍升

我國無人機籌獲情形

2022/06/27 05:30

〔記者涂鉅旻、游太郎／綜合報導〕我國國造「騰雲二型」大型無人機前晚試飛，不僅飛繞我國防空識別區，滯空時間更逾十小時，創下重要研發里程碑。軍方人士表示，騰雲無人機最快於明年完成測評，若發展順利並符合作戰需求，將依照空軍所需投入量產。專家指出，「騰雲二型」未來可望和美製的MQ-9B海上衛士無人機搭配，台灣周邊海域的監偵能力可望大幅提升。

中科院前日及昨日測試的騰雲無人機為二○一八年研發的「二代機」，滯空時間、酬載能力與巡航速度等都獲得長足進展。軍方人士透露，該型機今年三月完成第一階段測評之後，正進行完成第二階段測評，若順利，日後將進行作戰測評，最快明年可以完成測評工作，若符合空軍需求將投入量產。

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美售我四架MQ-9B

另外，美國於二○二○年批准售我四架「MQ-9B」無人機，我國國防部已編列預算支應。根據國防部今年公開預算書揭示，空軍自今年至二○二五年將投入二一七億餘元預算，採購具備長滯空、全時段監偵能力、打擊能力，以及即時傳輸鏈路系統的無人機系統，可支援作戰、對敵予以嚇阻，破壞敵軍作戰節奏與行動。

國防部戰規司長李世強去年三月曾於立法院表示，「MQ-9B」無人機屬於高空型無人機、騰雲則為中、低空無人機，整合並沒有問題。

騰雲二型已具長程飛航力

軍事專家、全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說，騰雲二型無人機更換發動機、提升飛航性能的成效頗豐，已具備長程的飛航能力，未來需要進一步突破的是光學導引、指揮管制等功能，和MQ-9B海上衛士無人機搭配後，空軍長時間執行台灣周邊海域的監偵能力可望獲得大幅提升。

但陳國銘也提醒，我國籌獲無人機發動機的期程似乎較長，軍方應檢視採購是否遭遇瓶頸，以及除了美國以外，能否尋求歐洲國家的備援商源，確保得以穩定供貨。由於我國政、軍要員在美參加「蒙特瑞會談」，亦可伺機向美方反映需求，以利快速建構「不對稱戰力」。

「騰雲二型」無人機具有日、夜間空中影像監視偵察、電子參數偵蒐、電子干擾、氣象觀測及中繼等任務功能，航程已可涵蓋台灣周邊海域，中科院共製造四架「騰雲」無人機，兩架為第一代舊構型，於二○一六年研製；兩架則為新型，二○一八年開始研發，新型機的引擎直接向美方採購；其中一架「騰雲一型」無人機，今年二月十八日傍晚於台東活水湖墜毀後，目前全數駐防佳山基地測試。

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