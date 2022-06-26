抗衡中國 龐皮歐：美須擴大印太安全聯盟

美國前國務卿龐皮歐美東時間廿四日在華府智庫哈德遜研究所發表演說，再次強調台灣已是自由、獨立的主權國家，美國應給予正式的外交承認。（路透檔案照）

2022/06/26 05:30

再次強調台灣是主權國家 華府應立即外交承認

〔記者蘇永耀／台北報導〕美國前國務卿龐皮歐美東時間廿四日在華府智庫哈德遜研究所發表演說，再次強調台灣已是自由、獨立的主權國家，美國應給予正式的外交承認。他指出，台灣被中國佔領將嚴重削弱美國在印太地區的影響力，威脅整個印太地區。為抗衡中國，他主張美國必須擴大「四方安全對話」（QUAD），除日本、澳洲、印度和美國，還需包括韓國、英國和法國，「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）也應納入這個擴大的安全聯盟。

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美須力挺烏克蘭抗俄 嚇阻中國犯台

龐皮歐在這篇論述烏克蘭戰爭與全球自由聯盟的演說中，先是批評俄羅斯總統普廷是施行大規模屠殺的兇手。只要他繼續掌權，與其領土接壤的任何國家都不會安全。他強調，美國須採取行動支持烏克蘭的領土完整，這符合美國的利益。而經由幫助烏克蘭的力量，美國也向中國展示入侵台灣的代價。

談及台灣，龐皮歐說，美國自杜魯門以來的每一位總統，都認為台灣的存在對美國的防衛力量至關重要。一旦台灣被佔領，將嚴重削弱美國在印太地區的影響力；台灣是美國的主要技術和經濟夥伴，如果半導體供應中斷，美國經濟將步履蹣跚；防堵中國軍事突圍的戰略要地也將不存，危及關島、夏威夷、日本和澳洲等印太地區的安全。

四方安全對話 應再納入英、法、韓

因此，龐皮歐說，促進印太安全的方法，應是美國與台灣的關係要不斷加強。美國政府應該立即給予台灣外交承認，因為台灣已是一個自由和主權的國家。美國對台灣的承認不應取決於會發生什麼，台灣已經是一個獨立的國家，「我們的政府應該直接地反映這一事實」。

針對地緣戰略，龐皮歐主張，印太須擴大四方安全對話，除了日本、澳洲、印度和美國，還包括韓國、英國和法國，澳英美三方安全夥伴也應該納入這個擴大的安全聯盟。此外，美國須幫助建設三座自由燈塔（lighthouses for liberty）：烏克蘭、以色列和台灣。它們可以成為連結全球自由國家聯盟的新安全架構的樞紐，透過加強個別成員國的實力，讓這三個堡壘與北約聯繫起來，加上新的和擴展的印太安全框架，共同形成一個「全球自由聯盟」。這將使美國受益。

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