辭立委選北市長？ 蔣萬安拒表態

2022/06/25 05:30

蔣批黃珊珊利用行政資源 指自己未握行政資源

〔記者楊心慧、蔡亞樺／台北報導〕國民黨立委蔣萬安參選台北市長，一路抨擊台北市副市長黃珊珊利用行政資源拔藍營樁，昨被問及是否請辭立委展現參選決心，蔣卻表示，立委是民意代表，站在工作崗位上持續監督政府，沒有所謂握有行政資源的問題，未正面回答是否辭立委。民進黨議員簡舒培認為，蔣萬安不敢辭，是擔心辭了會沒後路。台北市長柯文哲則認為，黃珊珊不太可能最後半個月、一個月才辭職請假，

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綠徵召陳時中 議員：還不是時候

至於傳出民進黨最快七月初徵召衛福部長陳時中參選，柯文哲表示，陳時中是防疫指揮官，選的話防疫指揮中心誰來接？這要先搞清楚。簡舒培則認為，整個疫情有所控制時，陳時中再出來選比較好，目前無法清零，而是與病毒共存，慢慢共存大家能接受，也能坦然、做好準備面對病毒時，就可以投入選舉，但現在還不是時候。

簡舒培質疑蔣當立委也有資源

四年前，前立委姚文智參選台北市長，以請辭立委展現參選決心，也因此落選後無法再回到政治舞台。所以簡舒培表示，如今蔣萬安卻不敢辭，代表對自己勝選有疑慮，擔心辭了會沒後路，他將不辭推託給「沒握行政資源」回答不及格，若事後黃珊珊辭職要蔣辭，並質疑蔣當立委也有資源，要如何回應讓大眾信服？這種回答方式會讓蔣自己的處境更雪上加霜。

黃拔藍營樁 王鴻薇：和蔣不辭無關

國民黨議員王鴻薇指出，黃珊珊挖的里長都是國民黨，黨內也知道這個危機，確實黃珊珊民調也往上升，但這和蔣萬安不請辭是為留後路無關，打算投入基隆市長選舉的立委蔡適應也沒請辭。

依《公務人員行政中立法》第十一條，公務人員登記為公職候選人者，自候選人名單公告之日起至投票日止，應依規定請事假或休假，今年中選會表定期程是十一月十日公告候選人名單；若按照規定，候選人最晚可在十一月十日開始請假。

何時辭職請假 柯：尊重黃的決定

但柯文哲昨出席二○二二台北市社福盃輪椅體育運動舞蹈全國公開賽暨國家代表隊選拔賽記者會後對此指出，參選不太可能最後半個月、一個月才辭職請假，他認為這樣也過分了，但做為候選人有她的主體性，會尊重黃珊珊的決定。記者昨下午四時致電黃珊珊，她表示正在開會，但至截稿前再撥電話皆未聯絡上。

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