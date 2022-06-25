運石斑申報不實累犯 2船罰15萬移送檢調

涉案的2艘活魚運搬船，申報魚貨來源不實已是累犯。（漁業署提供）

2022/06/25 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國十三日起無預警暫停台灣石斑輸入，所持理由為石斑驗出禁藥，農委會漁業署與地方政府檢驗相關養殖魚場全數合格。漁業署昨表示，已針對我國籍活魚運搬船「海○」及「金○○二六號」檢驗，也是零檢出，但經調查，這兩艘漁船去年底就曾申報不實，漁業署依法對船主裁處法規中最重的十五萬元罰鍰，也因違反「刑法」，已移送檢調偵辦。

中國去年底曾指在台灣石斑驗出禁藥，當時就是由「海○」及「金○○二六號」這兩艘漁船搬運，漁業署年初調查後，「海○」分別於去年十月廿日、十一月一日、十一月八日搬運石斑並申報不實，對漁船依次開罰總計十八萬元；「金○○二六號」漁船則是於去年十一月八日搬運石斑申報不實，當時開罰六萬元。

請繼續往下閱讀...

漁業署︰嚴重損害台灣水產品形象

中國海關於六月十日再度通報，漁業署再度調查，經查這兩艘漁船於今年五月十二日搬運石斑，並再度申報不實。漁業署表示，因已嚴重損害台灣水產品內外銷形象，並影響廣大養殖漁民及相關周邊產業生計，故加重處分罰鍰金額至最高新台幣十五萬元，也因漁船申報不實，導致公務員登載不實，違反「刑法」規定，已將全案事證移請檢調單位偵辦，可處三年以下有期徒刑。

值得注意的是，中國指有禁藥的石斑是在五月十二日運到中國，但過了一個月才說有禁藥，嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢說，活石斑運抵中國後，會圈養在小型養殖箱，這次禁藥風波，推測有可能是中國買方為避免石斑魚感染細菌、黴菌等影響賣相，也要安定魚隻，才投下如結晶紫這類便宜藥物，「當然有可能是中國的問題」。

中國以禁藥為由禁台灣石斑，但經檢驗養殖場和運搬船，全都零檢出，漁業署養殖組副組長陳文深表示，之前養殖場的檢驗報告已在十七日透過兩岸動植物防檢疫平台傳送給中國，但中國迄今都「已讀不回」，之後也會將運搬船的檢驗報告傳給中國，盼開啟以科學為依據的對話。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法