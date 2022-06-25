出國球敘、招待食宿 共諜多招利誘將校

陸軍退役中校魏先儀（資料照）

2022/06/25 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署昨偵結港商謝錫璋來台發展組織案，起訴被謝錫璋吸收的退役空軍少將錢耀棟、陸軍退役中校魏先儀二人；檢方統整謝錫璋吸收我國現退役將校的手法，大致為邀約出國打高爾夫球、招待食宿飲宴、鎖定至親進行突破等招數，將校若貪圖一時小利，就容易落入共諜組織的陷阱。

檢方調查，謝錫璋來台後頻繁穿梭南北，在北部吸收空軍將校，在南部吸收海軍軍官加入組織，魏先儀最初是在已故海軍上將黎玉璽的公祭上結識謝錫璋，與謝錫璋數次招待飲宴及球敘後被吸收，之後魏先儀再以相同手法吸收錢耀棟。

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謝錫璋也在南部建立共諜網路，一九九六年台海危機期間，透過餐敘結識退伍三年並與友人合夥經營礦石貿易的前海軍教準部綜合處前上校處長張培凝，謝錫璋幫張培凝打通在中國的礦石生意後，吸收其加入組織，透過張培凝穿針引線，滲透曾任海軍司令部計畫處上校組長的何忠技等八名海軍軍官，還鎖定曾任總統府侍衛長、海軍副司令的中將申伯之，所幸申伯之沒被吸收。被吸收的八名現退役軍官，先前已分別被高雄地院判刑三月至三年十月不等。

檢方統整謝錫璋吸收成員的手法，第一步是鎖定喜好交際的現、退役軍官，探查其需求後，利用中方人脈給予協助；第二步是透過被吸收者的引薦，參與其軍中同袍的餐敘、逢年過節送禮寒暄，維持交情；第三步是邀請其赴中國打高爾夫球，中方特工趁機而入，包括空軍沈姓退役上將、空軍陳姓退役少將、陸軍呂姓退役上校等多位將校，都曾獲邀球敘，所幸均沒被吸收。

遭鎖定對象 伴侶也成收買目標

倘被鎖定的對象有攜伴，其伴侶也會成為討好的目標，例如張哲平妻子謝漢秋，頻繁被謝錫璋邀約出國，二○一二年至二○一五年間，四度前往香港、中國廣東、湖北等地旅遊。謝漢秋雖自付機票，但在當地食宿、交通全由中方招待接送，謝漢秋還帶姪女同遊香港迪士尼、入住九龍維多利亞酒店。

退役空軍少將錢耀棟（資料照）

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