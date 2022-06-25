抗中俄經貿打壓╱立陶宛訪團 倡民主經濟體合作

立陶宛農業部次長吉爾卓帝斯（中）昨與外交部次長曾厚仁（左）、駐立陶宛代表黃鈞耀（右）在大型立陶宛麵包前合影。（記者叢昌瑾攝）

2022/06/25 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯昨在外交部舉辦的記者會表示，台灣是重要市場，當務之急是讓立陶宛產品取得輸入許可，相關單位允諾幾個月內將核發，希望能讓立陶宛肉乳蛋類等製品進入台灣市場。他也強調，面對俄羅斯或中國這類威權國家的經貿打壓，最好的應對方式就是強化民主市場經濟體之間的經貿合作。

盼立陶宛肉乳蛋製品 進入台灣市場

吉爾卓帝斯說，樂見駐立陶宛台灣代表處的開設，對促進雙邊經貿關係很有幫助。接下來立陶宛也將在台灣設處，將是深化台立經貿關係的下一步。立方也知道，台方雖能提供協助，但更要自己努力去開拓市場，而在台設處將有助雙邊在農產品與食品貿易上，取得更豐碩成果。

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對於率團訪台的成果，吉爾卓帝斯指出，立陶宛能為台灣提供的產品相當多元，包括乳製品、肉製品、水產品、蛋類、飲料、糖餅等，因應台灣市場需求。而為立陶宛產品取得輸入許可是當務之急，相關單位已允諾會在數月內核發，對此立方相當期待，也樂見一切都朝正面發展。

吉爾卓帝斯強調，立國政府會投入相當的人力物力拓展台灣市場。可長可久的合作關係，建立在雙邊的信任之上，農業部會盡力幫忙，也會協助打造品牌知名度，盼吸引更多台灣消費者，並深入研究台灣人的喜好及消費者行為。

被問到面對中俄經貿打壓，民主國家該如何互相幫忙，吉爾卓帝斯強調，對商人而言，可預測性及法治都至關重要，他們在台灣也看到了這點。他認為，面對威權國家發動的任何經貿脅迫措施，最好的應對方式就是強化民主市場經濟體間的經貿合作。

外交部政次曾厚仁昨設宴款待立陶宛訪問團，席間準備了以立陶宛充滿麥香的麵粉及台灣在地食材結合製作的年輪蛋糕，象徵著台立兩國互相合作，共譜民主好滋味。

外交部昨招待立陶宛訪團，桌上出現驚喜甜點，是由穀物研究所運用立陶宛麵粉及台灣麵粉特調配方製作的年輪蛋糕。（外交部提供）

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