驗證平戰轉換 勇鷹投彈命中目標

勇鷹高教機昨進行武器掛載並模擬航線試飛，翼尖為空對空飛彈，翼下掛載500磅水泥彈。（記者游太郎攝）

2022/06/25 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕國造勇鷹高教機陸續交機給空軍，研製單位中科院、漢翔昨起在台中外海進行實彈射擊，使用武器為「飛機武器拋投五百磅水泥彈」，這是勇鷹高教機首次拋投訓練彈，驗證平戰轉換效能。知情人士證實，編號一一○○二的勇鷹高教機昨成功完成拋投水泥彈，順利命中目標。

根據漁業署射擊通報，中科院發布的「對海（空）實彈射擊報告單」顯示，漢翔將於六月廿三日到七月六日於台中外海實施五百磅水泥彈飛機武器拋投，拋投彈數約二至四枚；對海域危險區域為危險區域中心點五海里半徑所含的範圍，高度為○至三千英尺。

請繼續往下閱讀...

編號一一○○二的勇鷹高教機廿三日在台中掛載空對空及空對地的訓練彈升空，進行航線試航。據指出，同架勇鷹高教機昨上午掛載水泥彈、響尾蛇飛彈訓練彈、天劍一型飛彈訓練彈起飛，並成功投擲水泥彈命中目標，這也是這架勇鷹機的第一○一次飛行，後續幾天也會持續進行測試，了解掛載彈藥對於飛機穩定性的影響。

前空軍副司令張延廷日前分析，雖然勇鷹定位是高級教練機，但在國家緊急時刻時，也要有緊急作戰能力，讓飛行學官和教官能操縱勇鷹進行戰鬥，無論是轟炸敵人陣地、船團等，也可收戰訓合一之效。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法