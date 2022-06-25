推進國彈量產 中科院拌鑄藥產線啟動

中科院院長張忠誠（圖中著襯衫）昨率主管前往屏東鵬園院區，主持拌鑄藥產線啟用典禮。（中科院提供）

2022/06/25 05:30

「各國管制禁輸出」300加侖拌藥機百分之百國造

〔記者吳書緯／台北報導〕因應中國對台軍事威脅，立法院一月初通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，中科院將擔綱生產重任、量產各式飛彈；中科院昨指出，歷經三年時間、五．四億元經費籌建的屏東鵬園院區「拌鑄藥產線」於昨日正式啟用，為執行量產及研發任務，增添生力軍，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

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提升推進劑研製質量

中科院院長張忠誠昨率相關一級主管，前往屏東鵬園院區主持「拌鑄藥產線啟用典禮」，此產線歷經三年，投入五．四億元經費，籌建「鑄藥廠房工程、三百加侖拌藥機、五十加侖拌藥機及大型鑄藥槽」等設備。

中科院解釋，推進劑研製不僅是飛彈量產的推手，基礎能量籌建更是重中之重。因此，建構一個安全、先進和舒適的拌鑄藥作業環境，一直是中科院責無旁貸的責任，此次鵬園院區廠房落成後，除可滿足本院量產需求外，更可提升推進劑研製的質量，為未來各式火箭推進劑奠定長遠穩固的基礎。

張忠誠指出，世界各國都將大型拌藥機視為戰略物資，管制禁止輸出，中科院此次負責三百加侖拌藥機全部設計，並結合國內卅餘家各領域專業廠商，逐步掌握拌藥機關鍵的行星齒輪模組與拌刀熱鍛造技術，達成百分之百國內自製目標。

他說，自製拌藥機強化了主被動的安全防護機制，如內消防系統、紅外線熱影像監控系統、藥漿溫度、振動及扭矩異常警示等，相較於國外拌藥設備毫不遜色，是「國防自主」的最佳典範。

張忠誠強調，「沒有安全就沒有一切」，工安與人員、機器、物料、方法、環境息息相關，尤其火炸藥的拌鑄過程具高度風險，在量產任務艱鉅的同時，期盼中科院所有人員提高自我安全意識，確依SOP程序作業，務必將工安做到滴水不漏。

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