日本防衛省智庫：中俄恐合謀夾擊日本

中國、俄國近期東亞軍事活動

2022/06/24 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國、俄羅斯近期先後派軍艦順時針繞行日本，挑起區域各國敏感神經。我國國防院近期報告揭示，日本政府持續關注中、俄於日本周邊海空域的行動，並警惕兩軍之間的連動關係，顯然日方已直視中、俄軍事聯手的可能性，並透過智庫報告提出警告。

日本防衛省智庫「防衛研究所」於五月卅一日發布年度刊物「東亞安全戰略概觀」，探討日本與其他國家過去一年的主要安全動向。我國國防院近期也發布報告剖析刊物內容。報告揭示，日本政府近年來持續關注中、俄兩軍在日本周邊海、空域的各自單獨或共同行動，尤其警惕兩軍行動間的連動關係，並認為是針對日本的合謀。日本防衛省智庫顯然與日本政府秉持相同認知，直視中、俄軍事聯手對付日本的可能性，隨著烏俄戰爭的膠著長期化，未來日本對於此疑慮勢將進一步加深。

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對於中、俄軍艦進行繞行日本舉措，日本防衛大臣岸信夫廿二日表示，中、俄兩國欲彰顯軍事存在感，可以視為是對日本的示威行動。

事實上，中、俄軍艦去年已有繞行日本的先例，根據日本防衛省資訊，中、俄兩國共十艘軍艦去年十月十八日至十月廿三日，曾先後航經日本北海道與本州之間的津輕海峽、本州東部外海、小笠原群島，以及日本九州的大隅海峽。另外，中、俄軍機曾於二○一九年七月、二○二○年十二月、去年十一月及今年五月，一同繞飛日本西方空域。

為因應區域局勢變化，日本防衛省近年持續擴增預算規模，今年度預算已達五兆四七九七億圓（約新台幣一兆二二五八億餘元），較去年增加二．六％左右，這些預算將採購「最上級」護衛艦、「大鯨級」潛艦與F-35戰機，以及強化西南群島反艦、防空飛彈部署等多項用途。

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