中俄機艦聯手繞行日本》我退將：強化對日關係 因應變局

中國、俄國近期東亞軍事活動

2022/06/24 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中、俄近期聯手加大東亞軍事活動力道，不僅派出多艘軍艦繞行日本，中共廿一日更派六艘軍艦通過台灣東部海域及宮古海峽，退將昨指出，中、俄行動除展現軍事合作關係緊密，藉此反制美國倡議的「印太戰略」，亦演練戰時對日方的牽制舉措。面對當前情勢，我國與日本應持續強化關係，因應未來變局。

22架共機昨擾西南空域

3架轟六穿越宮古海峽

日本防衛省統合幕僚監部本月發布多則訊息，揭示中、俄軍事活動具有關聯性。兩國先於上月廿四日共派七架次軍機繞飛宮古海峽、對馬海峽及日本海，隨後，中共於本月十二日起派「○五五」驅逐艦在內的四艘軍艦，順時針繞行日本周遭海域，其中三艘軍艦航行至日本伊豆群島以西；俄國則接續自六月十五日起，派七艘軍艦順時針繞行日本，現已進入日本海。

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另一方面，根據我方及日方資訊，中共六月廿一日派八架次軍機擾我東南防空識別區，還有二艘軍艦自台灣東部及與那國島間海域南下，另有四艘軍艦穿越宮古海峽，進入西太平洋活動，若加上繞行日本的三艘軍艦，中共現至少有九艘軍艦在西太平洋活動。

日本防衛省昨發布訊息，有三架中國轟六轟炸機飛經沖繩本島和宮古島間。我國防部昨也指出，中共派出廿二架次軍機侵擾我國西南防空識別區，其中二架次運八反潛機繞行至我國防空識別區東南角。

前空軍副司令張延廷昨指出，雖中、俄自二○一九年起，每年皆有一次軍機繞飛日本西側空域的聯合演訓，但近期兩國於東亞的軍事舉措頻次大增。俄國欲展現在烏俄衝突之下，仍可在太平洋地區保有雄厚的軍事與後勤實力，中共亦展現與俄國緊密的軍事合作關係，反制美國倡議的「印太戰略」，並對正在關島進行「勇敢之盾」操演的美軍「秀肌肉」。若東亞爆發戰事，中、俄軍艦可能在日本周遭海域部署，藉由陸基、海上軍力牽制日本。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌認為，中俄藉由聯合演訓彰顯戰略夥伴關係，同時反制倡議「自由航行權」的美國，並對美國盟邦施加壓力。不過，中、俄海上軍事聯合演習是否更趨於頻密，則需觀察俄國海軍戰力能否支應。

至於中共軍艦近日逼近台灣東部海域，舒孝煌認為，雖鄰近台灣本島具有挑釁意味，但就實戰層面而論，亦可能遭我國岸基飛彈反制。張延廷認為，共軍未來類似舉措的樣態可能更多元，若形成新的常態，我方務必擬定應變作為，研議是否公開共艦行蹤，同時持續強化對日關係，以有效因應未來變局。

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