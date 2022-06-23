美前防長籲 重新檢視一中政策

國防部公布21日侵擾我國空域的轟六轟炸機照片。（國防部提供）

2022/06/23 05:30

〔編譯陳成良、記者涂鉅旻／綜合報導〕中國加速對台灣施壓之際，川普政府時期的美國國防部長艾斯培廿一日指出，中國破壞行為守則、脅迫台灣，美國的「一個中國政策」已無用處，必須重新檢視。美國國防部長辦公室中國科前科長、華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）諮詢委員會成員包士可，更進一步主張華府宣布「一中一台」政策，並恢復美軍駐台。

共機頻擾台

美國務院促北京停止脅迫

此外，針對前天有廿九架次共機侵擾台灣防空識別區（ADIZ），美國國務院一位不具名發言人廿一日敦促北京，停止在軍事、外交及經濟上脅迫台灣，重申台海和平穩定是美國持久利益。國務院發言人普萊斯廿一日強調，台灣海峽是國際水域，台海是公海自由的區域，具有國際公約保障的航行和飛越自由。普萊斯表示，美國十分關切中國對台侵略性言論及日益加大的脅迫作為，未來會持續在國際法允許的任何地方飛行、航行和執行任務，包括通過台灣海峽。

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艾斯培解釋，美國在一九七○年代後期採行一中政策時，多數台灣人自我認同為中國人，但他們現在認為自己是台灣人，並發展為強韌的民主政體，多次和平轉移政權。反觀中國，北京多年來持續脅迫台灣人民，尤其是近八年到十年間侵擾台灣周邊，「我認為整個遊戲已經改變，這也是為什麼一中政策必須被重新檢視。」

包士可則認為，中國不斷扭曲解釋過去的種種協議，美方應該廢棄美中三個聯合公報，宣布「一中一台」政策，並恢復美軍駐台。

另一方面，前美國總統柯林頓時期的國防部助理部長、知名國際關係學者奈伊認為，俄羅斯侵略烏克蘭卻未能迅速獲勝，已經讓中國國家主席習近平慎重考慮是否要武統台灣，中國攻台機率隨烏俄戰爭長期化而大幅降低。

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