國民黨新竹市長人選 林耕仁出線

2022/06/23 05:30

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨中常會昨天通過新竹市長人選由竹市議員林耕仁出線，林耕仁提到，年底新竹市長選舉，他已準備好了。他會全力以赴，團結藍軍、贏得這場勝利，也會做好做滿，不會辜負市民的期待。

林耕仁說，廿四年前，他從基層的清潔工踏入政治的場域，秉持要讓家鄉更好，要用維護城市整潔的態度，放大到服務整座城市的每個角落。他除要讓家鄉改變，更要打造出新竹人的光榮感，在這座城市裡面，只要願意拚、動手做，每一個人都有機會出頭天。

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林耕仁感謝獲國民黨徵召，代表參選新竹市長，有主席朱立倫，黨內先進同志和地方的議長許修睿與每位議員同志，和立委鄭正鈐的支持，他會團結藍軍、收復新竹市執政版圖，讓藍軍重返執政。

他說，經黨中央民調，他獲得最高支持度，而大家對他的信任與期待，絕對會轉換成動力，他將全力以赴為市民服務；如今他將團結所有藍軍支持者，年底一定會讓新竹市重返藍天，帶領新竹走向更有競爭力、更有前景的未來。

林耕仁說，他是土生土長的新竹人，出生、求學、打拚至今，都在新竹這塊土地；也經歷新竹發展的每個重要階段，現在正站在關鍵的十字路口，他也提出「舒適減壓，永續新竹」的城市發展願景，搭配五大施政方向安心新竹、便捷新竹、質感新竹、教育新竹和未來新竹，以全方面的施政藍圖與政策規劃，許市民一個前瞻開闊的未來。

對新竹市三大區域的發展願景，他會用科技治理的思維與技術解決疏通東區長期的交通問題，當然關埔地區的空橋會優先興建，而在北區必須執行都市活化計畫，重現舊城區經濟榮景；在他的家鄉香山區，要打造串連區域的香山科技廊道，進行產業升級與活化，讓讓竹市成為具有競爭力的科技城市，也讓每個世代都能夠有質感、舒適宜居的生活。

他說，年底的選舉不是藍綠對決，而是市政願景與執行力的檢驗。他將帶領服務團隊和每位議員參選人，向市民證明國民黨的專業與優質服務。他將全力向前，贏回新竹市，打造市民光榮感。

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