國民黨苗栗縣長提名之亂／鍾東錦攤牌不退 選戰恐成三腳督

2022/06/23 05:30

記者彭健禮／特稿

國民黨主席朱立倫昨約談爭取黨提名參選下屆苗栗縣長的苗縣議長鍾東錦，試圖勸退，但鍾撂下一句「我會走自己的路！」地方人士解讀，昨天會談視同雙方「攤牌」，並認為立委徐志榮在鍾堅持不退之下，更不會答應黨中央的徵召，研判另一位表態爭取者、前農田水利署苗栗管理處長謝福弘可望出線。而謝福弘的聲勢強弱，也將牽動下屆縣長選戰是否會演變成「三腳督」的關鍵。

研判謝福弘可望出線

朱立倫昨約見鍾東錦，無非希望鍾能顧及國民黨在年底地方選舉的大局，予以勸退。地方人士分析，尤其國民黨中央有了台中市第二選區立委補選的前車之鑑，年底若提名鍾，即便贏得苗栗縣，反而恐致使藍營輸了其他縣市長選戰。

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因此，即使徐志榮已明確表態無意願，但藍營黨中央仍持續與徐溝通、遊說；據悉，朱立倫預計在與鍾會面後，就要與徐志榮當面懇談，做最後確認。但地方人士認為，在鍾東錦堅持不退之下，相信徐志榮依舊不會點頭。

地方人士認為，因距離選舉所剩時日不多，一旦徐不願意接受徵召，黨中央將加速提名作業，而之前已獲縣長徐耀昌、立委陳超明、徐志榮等人推薦的謝福弘可望出線。

雖鍾表示「我會走自己的路！」並不排除參選到底，但地方分析，苗栗政治生態，仍由地方派系把持，謝福弘是各派系認同的「最大公約數」，雖鍾的積極激化了地方「戰鬥藍」意識，但尚有不少黨員唯黨命是從，若謝獲黨提名，打出「藍軍正統」大旗，各派系回歸，除非鍾有勝選的把握，將不會貿然脫黨。

不過，地方認為，即使至縣長參選登記日最後一天，只要鍾評估有把握，依舊有參選可能；屆時，縣長選戰將演變為謝福弘、鍾東錦及民進黨參選人徐定禎的「三腳督」戰況，在地方藍營分裂情況之下，國民黨長期在苗縣執政的局面，不無翻盤可能。

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