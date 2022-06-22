29架次共機擾我空域

共機擾台。（示意圖，國防部提供）

2022/06/22 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部昨發布即時軍事動態揭示，中國解放軍昨派廿九架次軍機，自台海中線以南空域進入我西南空域防空識別區（ADIZ），創下今年以來中共軍機單日擾台架次第三多的紀錄。值得注意的是，中共不僅再度派「運油二〇」空中加油機於我防空識別區內活動，「運九」通信對抗機在內的八架次慢速機，更自我西南空域繞飛至東南空域。

根據國防部網站「即時軍事動態」揭露，廿九架次共機包括一架次「運九」通信對抗機、一架次「運八」電偵機、六架次「轟六」轟炸機自我國西南空域一路繞飛至東南空域。另有一架次「運油二〇」空中加油機、一架次「運八」反潛機、二架次「空警五〇〇」預警機，以及四架次「蘇愷三〇」戰機、八架次「殲十六」戰機、五架次「殲十一」戰機於我西南防空識別區內活動。

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值得注意的是，中共新一代空中加油機「運油二〇」，繼去年十一月廿八日首度於我國防空識別區內現蹤之後，昨再度於我國ADIZ內出沒。

根據國防部統計，今年單日最多架共機擾台是一月廿三日的卅八架次，五月卅日的卅架次為第二多，昨日的廿九架次第三。我空軍依照慣例，派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。

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