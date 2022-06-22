《南投》綠能永續中心喊卡 蔡培慧批選舉考量

南投縣林明溱（中）21日開記者會，與國民黨縣長參選人許淑華（右）共同宣布停止在竹山蓋綠能永續中心。（記者張協昇攝）

2022/06/22 05:30

林明溱才說要堅持做對的事 許淑華稱憂政治操作而緩建

〔記者劉濱銓、張協昇、謝介裕／南投報導〕南投縣規劃在竹山蓋綠能永續中心，遭地方民眾抗爭，縣長林明溱二十一日召開記者會宣布，在未與縣民取得共識前，將停蓋綠能永續中心。惟民進黨南投縣長參選人蔡培慧抨擊縣府開記者會還邀國民黨縣長參選人許淑華出席，這就是國民黨以選舉為考量的伎倆，希望縣府不要再用選舉阻礙亟待解決的垃圾問題。

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南投縣府要在竹山蓋綠能永續中心，解決垃圾長久堆積問題，縣長林明溱本月十五日召開記者會宣布此訊息時，聲稱要堅持做對的事，惟預計二十九日舉辦的公聽會還沒開，林明溱昨又突然召開記者會宣布，由於地方首長對於蓋綠能永續中心，以錯誤的資訊、 情緒性語言誤導民眾，並煽動非理性抗議，為避免撕裂與縣民深厚的感情，在未與縣民取得共識前，縣府將全面停止綠能永續中心規劃工作。

陳東睦強調與鎮民同一陣線

出席記者會的國民黨縣長參選人、也是立委許淑華指出，在縣府宣布蓋綠能永續中心後，地方反彈聲音大，且越演越烈，她也收集許多民意供縣府參考，林縣長因怕對身為縣長參選人的她造成壓力，也擔心政治操作，決定在未與地方取得共識前，暫緩興建。

竹山鎮長陳東睦反駁說，他絕未以錯誤的資訊、情緒化語言煽動民眾陳抗，而是展現與鎮民站在同一陣線捍衛竹山居家環境的決心，同時也希望縣府能說到做到，否則公所還是會帶頭組成自救會，據理力爭。

蔡培慧批扭曲捍衛家鄉決心

民進黨南投縣長參選人蔡培慧表示，縣府不積極處理全縣垃圾，卻突襲竹山，躁進宣布要蓋綠能永續中心在先，事後竟還敢說「地方沒共識我們不做」，反過來把南投垃圾卸責給竹山鎮民承擔，扭曲竹山人捍衛家鄉的決心。尤其，記者會還邀了國民黨縣長參選人許淑華出席，這不是選舉考量，什麼才是選舉考量？

民進黨縣議員參選人曾琮愷也指出，縣府倉促收回蓋綠能永續中心政策，代表事先根本未與地方做好充分溝通，也令人質疑是怕影響藍營縣長選情，才讓如此重大政策急轉彎，已讓縣府威信盡失。

南投縣長林明溱宣布竹山綠能永續中心暫緩興建，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（見圖）批評是選舉考量。（記者劉濱銓攝）

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