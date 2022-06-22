行政不中立爭議》黃珊珊拒備詢 北市議員轟藐視議會

2022/06/22 05:30

〔記者楊心慧、鄭名翔／台北報導〕台北市副市長黃珊珊上週視察市場的公務行程，帶領著民眾黨市議員參選人，挨批濫用行政資源，北市議會財建委員會昨進行「北市府違反行政中立」專案報告，但黃拒出席，僅由北市產業發展局、市場處等局處列席說明，市府主張是「巧遇」參選人，議員砲轟黃藐視議會、遇事躲市府，要選舉乾脆請辭專心選，更指市府說法硬拗，要求黃珊珊及市府秘書處今日在大會說明。

黃︰未獨厚任何人 按例免備詢

黃珊珊昨出席防災士培訓活動時強調謹守分際，未獨厚任何人，公開活動歡迎現任議員、參選人及市民關心市政，且公共場所活動，無法要求參選人離開，自己並無違反行政中立；因副市長不屬於部門主管，按往例皆未列席委員會備詢，已向議會函文說明。

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至於何時請辭？黃重申，當前須先做好市政工作，一切按自己步調規劃；台北市人事處副處長李花書說明，《公務人員行政中立法》並無規定選市長就要請辭，但規定公告候選人名單才需開始請假，中選會目前公告的期程為十一月十日。

黃珊珊本月十二日到士林福華攤販集中場、華榮街臨時攤販集中場視察，但民眾黨議員參選人陳思宇、「學姊」黃瀞瑩跟在身後發放選舉文宣，黃挨批違反行政中立。產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝昨在財委會報告時主張，視察市場屬公務行程，兩位參選人是自己現身、私下沒通知，雙方是「巧遇」。

市府稱巧遇 卻僅民眾黨選將到

議員楊靜宇質疑，巧合怎可能這麼多，更何況僅兩位特定參選人在現場。議員林穎孟說，應查明誰把行程洩給民眾黨參選人，黃若要選舉應早日辭職，勿濫用行政資源，府級人員至議會備詢早有前例，不該規避議會監督、藐視議會。

議員苗博雅質疑，選區議員不知道公務行程，民眾黨參選人卻出現，「巧遇」的機率有多少？呼籲市府別再騙。

陳庭輝回應，以前確實沒發生類似狀況，「說和選舉沒關係也是唬爛，但市場處和產發局再次說明，絕沒有通知任何參選人，也包括選區議員。」他也強調，經過此事，未來市場處所有視察行程皆會通知選區議員。

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