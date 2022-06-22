留給下任僅百億 議員批柯文哲只想留還債美名

台北市議會財政建設委員會昨天審查地方總決算，針對市長柯文哲卸任時的歲計賸餘問題進行討論。（記者鄭名翔攝）

2022/06/22 05:30

歷任前市長卸任均留約250億 苗博雅批柯無視下屆市長困境 主計處︰財政規劃見仁見智

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲自豪任內不舉債，屢被議員質疑花費太多「祖產」，卸任後留給下任市長的歲計賸餘恐寥寥無幾；北市議員苗博雅昨指出，依照北市府主計處預估今年度將有一百多億的歲計賸餘，較過去歷任市長卸任時留下約兩百五十餘億元相去甚遠，痛批柯高喊財政健全「只想到自己」，令下屆市長將無現金存款，陷入財政週轉空間小、舉債又有高利息的困境。

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鄭瑞城︰還債、改建市場、社宅

對此主計處長鄭瑞城受訪時解釋，柯文哲任內主張不舉債、免去利息開銷，以移用歲計賸餘予以還清高額的勞健保費爭議款、大規模興建社宅、進行市場改建等，這些政績都是市民有目共睹，且各市長的財政規劃政策方向均是見仁見智，並無對錯問題。

歲計賸餘用來彌補未來年度的歲入歲出差短；歲計賸餘是當年度政府收入（歲入）扣支出（歲出），仍有餘額。台北市議會財政建設委員會昨審查地方總決算，鄭瑞城說，後續尚有第二次追加減預算及明年度預算編列等，暫無法精算今年柯卸任後的歲計賸餘金額，但按柯任內歷年均約有一百億元，若無大幅變動，推估今年也會有一百億元以上的歲計賸餘。

苗︰柯喊財政健全 只想到自己

苗博雅指出，歷任前市長陳水扁、馬英九、郝龍斌等均留給下任市長約兩百五十億元的歲計賸餘，然柯文哲卻僅留一百多億「祖產」，也無其他生財管道，使得下屆市長勢必面臨現金存款不足、通貨膨脹、升息循環的高利息問題。

苗︰限縮下任市長財政週轉空間

苗博雅批，柯文哲高喊的財政健全實則「只想到自己」，一心只想留下不舉債、還債市長的美名，卻限縮下任市長的財政週轉空間，未來在歲計賸餘不足情況下，北市推動建設、因應通膨等，只能設法舉債且面臨高利息困境，此做法「是非對錯給市民評斷」，但要求柯文哲應對下任市長提出負責任的安排。

鄭瑞城則坦言，當前歲計賸餘尚未納入大型工程案的物價調整費用計算，中央也未鬆口是否予以補貼，預估將再有龐大支出，且中央明年也不再補助北市軍公教員工的調整待遇支出，使得今年度歲計賸餘結算款項恐不樂觀，但重申柯文哲任內不舉債、以現有「存款」支應眾多建設等，財政政策方向屬見仁見智，並無對錯之分。

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