自由日日shoot》桃機頻傳工程弊端 林俊憲：檢調須徹查

民進黨立委林俊憲20日舉行記者會，揭露桃園機場第一航廈自助行李託運設備新建工程中，使用的輸送機設備竟有零件來自中國著名軍火國企北方工業集團旗下子公司廣州北方機電，甚至整部設備根本是在中國拼裝，再拆分後運至台灣重組，批評桃機未善盡監督責任。（記者廖振輝攝）

2022/06/21 05:30

〔記者謝君臨、陳心瑜、姚介修／綜合報導〕桃園機場近年工程弊端頻傳，民進黨立委林俊憲痛批，桃機內部會議早已要求禁用中國製產品，要求相關單位務必徹查。

林俊憲昨召開桃機採購弊案記者會，並羅列桃機近年來的工程弊端。例如二○一六年桃機第二航廈擴建工程，工程處長、工程師向業者索賄被判刑；二○一九年航警局Ｘ光機弊案，警官涉嫌放水圖利廠商七四六二萬餘元被訴等。

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針對桃機第一航廈自助行李託運新建工程，林俊憲出示桃機二○一七年十二月的會議紀錄，其中清楚載明「統包廠商提供之設備，其生產地必須避開與台灣關係敏感之地區。」林強調，敏感地區指的就是中國。

被指前往中國廠驗 世曦否認

林俊憲表示，此案之所以會曝光，是因為施工規範中規定，輸送機必須在製造商的工廠內測試並組合完畢才能交運，而監造公司世曦工程傳出被得標廠商新鼎系統公司要求一同前往中國廠驗，等於承認整台設備根本是在中國製造測試完成，再拆開回台灣重新組裝。

不過，對於被指前往中國廠驗，世曦工程公司協理施亮輝澄清並無此事，強調世曦代表政府把關，絕不允許有中國軍方背景的廠商提供產品與零組件。桃機公司副總范孝倫表示，桃機已要求監造單位和廠商確實依相關規定處理，而且國內廠商也有製造能力，會請新鼎公司優先採用國產輸送機。

桃機：優先採用國產輸送機

桃園國際機場公司昨天指出，該工程今年一月五日決標予新鼎系統公司，相關材料及設備文件正由監造單位台灣世曦公司陸續審查中，而「輸送機設備材料」尚未送審。

桃機公司昨也提出三點聲明表示，第一、新鼎公司投標時提供的服務建議書中，「輸送機」廠商建議為廣州北方機電公司，但當下並沒有該公司資料，機場公司及監造單位審標時因此未特別注意及查證；另評選階段廠商簡報也未說明該公司背景。

第二，桃機公司得知此外界反應後，六月十七日發函新鼎、台灣世曦，重申採用產品來源應合乎規定與限制，邀集監造單位及得標廠商召開會議，要求撤換不符規定的設備商。

第三，機場為國家門戶、且是重要關鍵基礎設施，將嚴格審查，以最高標準檢視履約情形。

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