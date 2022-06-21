防干擾雷達 軍方：依規定審查風機設置

空軍表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈及雷達裝備效能與陣地安全均已納入評估要項。（資料照，沃旭提供）

2022/06/21 05:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動綠能政策，陸續於台灣西部沿岸興建風力發電機，但軍方認為風力發電機車葉旋轉，可能影響防空飛彈陣列雷達照明目標反射波，致使我防空任務受影響。對此，空軍昨表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈及雷達裝備效能與陣地安全均已納入評估要項，會兼顧國防安全及綠能發展。

我國現仰賴天弓三型防空飛彈、愛國者三型防空飛彈，用於抵禦敵軍彈道飛彈攻擊，亦仰賴隸屬海軍海鋒大隊的雄風系列飛彈反制敵方艦艇；不過政府推動綠能政策，於西部沿岸興建風力發電機，軍方擔憂風機的車葉旋轉產生低頻噪音，致使雷達反射波產生雜訊，造成照明目標的回波時有時無，影響反軍機、反飛彈等任務。

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對此，空軍昨表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈、雷達裝備效能及陣地安全均已納入評估要項，會兼顧國防安全及綠能發展。海軍則說，目前尚未接獲相關訊息，但將透過經濟部掌握的風力發電相關規劃，審慎評估對整體國防的影響，以維國防安全。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，風力發電機的設置高度與槳葉旋轉，的確可能影響雷達判定雜波或者確切目標的精準度，不過，綠能與國防是我國兩大重要政策支柱，因此可參考他國類似案件的處理方式。日本、美國、英國都曾面臨風力發電與防空雷達、海面監視雷達干擾的問題。以美國案例而論，其由能源部成立「風機─雷達干擾技術調適」（Wind Turbine Radar Interference Mitigation, WTRIM）平台，解決軍方、乃至民航、氣象雷達遭干擾問題，可供我國借鏡。

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