為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    防干擾雷達 軍方：依規定審查風機設置

    空軍表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈及雷達裝備效能與陣地安全均已納入評估要項。（資料照，沃旭提供）

    空軍表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈及雷達裝備效能與陣地安全均已納入評估要項。（資料照，沃旭提供）

    2022/06/21 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕政府推動綠能政策，陸續於台灣西部沿岸興建風力發電機，但軍方認為風力發電機車葉旋轉，可能影響防空飛彈陣列雷達照明目標反射波，致使我防空任務受影響。對此，空軍昨表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈及雷達裝備效能與陣地安全均已納入評估要項，會兼顧國防安全及綠能發展。

    我國現仰賴天弓三型防空飛彈、愛國者三型防空飛彈，用於抵禦敵軍彈道飛彈攻擊，亦仰賴隸屬海軍海鋒大隊的雄風系列飛彈反制敵方艦艇；不過政府推動綠能政策，於西部沿岸興建風力發電機，軍方擔憂風機的車葉旋轉產生低頻噪音，致使雷達反射波產生雜訊，造成照明目標的回波時有時無，影響反軍機、反飛彈等任務。

    對此，空軍昨表示，為確保國防與軍事設施安全，風機設置依禁建限建範圍管制作業規定審查，機場、飛彈、雷達裝備效能及陣地安全均已納入評估要項，會兼顧國防安全及綠能發展。海軍則說，目前尚未接獲相關訊息，但將透過經濟部掌握的風力發電相關規劃，審慎評估對整體國防的影響，以維國防安全。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲指出，風力發電機的設置高度與槳葉旋轉，的確可能影響雷達判定雜波或者確切目標的精準度，不過，綠能與國防是我國兩大重要政策支柱，因此可參考他國類似案件的處理方式。日本、美國、英國都曾面臨風力發電與防空雷達、海面監視雷達干擾的問題。以美國案例而論，其由能源部成立「風機─雷達干擾技術調適」（Wind Turbine Radar Interference Mitigation, WTRIM）平台，解決軍方、乃至民航、氣象雷達遭干擾問題，可供我國借鏡。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情局招考 前局長羅德民涉護航友人女兒錄取
    2022/06/21 05:30

    軍情局招考 前局長羅德民涉護航友人女兒錄取
    蔡英文：戰爭型態多元 建軍備戰務必與時俱進
    2022/06/21 05:30

    蔡英文：戰爭型態多元 建軍備戰務必與時俱進

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    雷霆2000試射意外 車輛損毀
    2022/06/21 05:30

    雷霆2000試射意外 車輛損毀
    自由日日shoot》桃機頻傳工程弊端 林俊憲：檢調須徹查
    2022/06/21 05:30

    自由日日shoot》桃機頻傳工程弊端 林俊憲：檢調須徹查

    空間再進化！Gogoro VIVA XL SUPERFAST
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播