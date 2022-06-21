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    雷霆2000試射意外 車輛損毀

    雷霆2000是中科院飛彈火箭研究所為陸軍所研製的精準多管火箭武器系統。（擷取自中科院官網）

    雷霆2000是中科院飛彈火箭研究所為陸軍所研製的精準多管火箭武器系統。（擷取自中科院官網）

    2022/06/21 05:30

    〔記者涂鉅旻、蔡宗憲／綜合報導〕國防部昨上午於屏東九鵬基地進行「雷霆二○○○」多管火箭系統試射作業，不料一枚火箭彈由於不明原因未離架、推進劑殉燃，造成車輛損壞，所幸操演官兵均無受傷，中科院、陸軍已成立專案小組研析、釐清相關肇因。

    國軍昨天在屏東縣滿州港仔至九棚大沙漠間，進行例行性雷霆演習。附近民眾表示，事發時有看到演習地點出現爆炸，冒出大量濃煙，擔心未來相關演訓意外會波及村落。

    火箭彈殉燃 遠端操控官兵平安

    「雷霆二○○○」多管火箭系統為中科院自行研製，為陸軍反舟波、反登陸作戰的利器，目前有三種射程不同的火箭彈，分別為射程約七至十五公里的MK15火箭；射程十五至卅公里的MK30火箭；射程達四十五公里的MK45火箭，中科院亦正研發射程更長的彈種。據悉，昨日測試彈種即為MK45火箭。

    據了解，發生事故的「雷霆二○○○」多管火箭系統隸屬於陸軍八軍團的五八砲指部，由於人員皆於遠端操控火箭發射作業，並未接近事故車輛，且彈頭未引爆，幸未釀成更大事故。

    負責台灣南部防務的第四作戰區指出，昨日事發後即依緊急應變程序應處，中科院、陸軍已成立專案小組研析、釐清相關肇因。

    雷霆二○○○昨試射時一枚火箭彈未離架、推進劑殉燃，現場冒出大量濃煙。（民眾提供）

    雷霆二○○○昨試射時一枚火箭彈未離架、推進劑殉燃，現場冒出大量濃煙。（民眾提供）

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