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    蔡英文：戰爭型態多元 建軍備戰務必與時俱進

    蔡英文總統昨以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞時，期許畢業生精進自我且不怕挑戰，持續提升國軍戰力。（軍聞社）

    蔡英文總統昨以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞時，期許畢業生精進自我且不怕挑戰，持續提升國軍戰力。（軍聞社）

    2022/06/21 05:30

    三軍六校院畢典 錄影致詞

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨以錄影方式為「三軍六校院畢業典禮」致詞時，期許畢業生精進自我且不怕挑戰，持續提升國軍戰力；她另在主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」時說，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態更加多元，國軍的建軍整備務必要與時俱進。

    蔡總統為「三軍六校院畢業典禮」致詞時向畢業生說，她有兩點期許︰第一，持續學習，精進自我。隨著國防科技的發展，戰爭型態也不斷改變。面對新武器和新科技時代，更要能夠持續吸收新知，才能與時俱進，不斷提升競爭力。

    第二點，莫忘初衷，不怕挑戰。在執行戰備任務當中，不要因為一時困難，灰心氣餒，因為精實訓練不僅是為了守護心愛的家人，更是為守護全體國人的安全。要堅持信念，勇於接受挑戰。

    蔡英文期勉，年輕熱血的加入，中華民國國軍將會有更堅實的力量，守護國家。

    蔡總統稍後主持「國軍重要高階幹部授勳暨授階典禮」時，也期許就任總統府戰略顧問的張哲平上將，與晉任的副參謀總長執行官鄭榮豐上將，加速國防自主及軍事改革腳步，讓守護國家的力量更加堅實。

    蔡並強調，隨著國際情勢和科技發展，戰爭型態也更加多元，國軍的建軍整備，也必須要與時俱進。

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