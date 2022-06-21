為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    軍情局招考 前局長羅德民涉護航友人女兒錄取

    監察委員陳景峻調查發現，前軍情局長羅德民中將涉協助謝姓友人的女兒考上軍情局，過程引發議論。（軍聞社）

    監察委員陳景峻調查發現，前軍情局長羅德民中將涉協助謝姓友人的女兒考上軍情局，過程引發議論。（軍聞社）

    2022/06/21 05:30

    監委：羅派兩上校考前輔導 下屬臨時提高口試分數

    〔記者涂鉅旻、謝君臨／台北報導〕監察委員陳景峻調查發現，前軍情局長羅德民中將涉協助謝姓友人的女兒考上軍情局，過程引發議論。面對各界質疑，國軍去年曾提交調查報告予立法院，坦言相關人員曾協助謝女報考、準備，但無考試舞弊、洩題，惟其中一組口試成績偏低，因而調整分數。軍情局昨表示，尊重監察院調查結果，涉有違失及未來考選作業，均已適做檢討精進。

    軍情局：尊重監院調查結果

    羅德民自二○一八年七月至今年三月擔任軍情局長，現已轉任陸軍教準部指揮官，惟其三年八個月的任期內，頻遭外界爆料，指控羅疑涉及宗教信仰、日常採購、送禮有關的爭議。軍情局於二○二○年回覆，「特定人士」多次提供錯誤訊息涉及誹謗，不排除採取法律行動。

    陳景峻於二○二○年十月表示，雖軍情局否認相關爭議，但是否涉及不法，實有釐清必要，因而主動申請調查，相關調查報告已於近日完竣。

    雖監院將此調查報告列為機密，但外界察知，羅德民協助道教總會謝姓前任理事長之女，於二○二○年報考志願役專業預備軍官班，除了考前指派兩位上校輔導，其屬下並臨時提高謝女口試的分數，破壞國家考試公信力。

    據悉，監院調查報告指出，與謝女口試同場的六人，分數均獲得總分加八分。但根據「國防部軍事情報局一○九年志願役專業預備軍官班考選簡章」，未訂有口試得加分的規定，相關人揣測迎合上意，主動給謝女同組口試成績均增加八分，擅權濟職，難昭考試公平及公信，核有違失。

    監院糾正軍情局 涉案者被懲處

    調查報告指出，謝女的考試成績處處存有疑慮，除謝女外，無人享有此特殊高規格的專人專業輔導。羅德民損及軍情局聲譽，破壞國家考試公信力甚巨。據了解，監院對軍情局提出糾正，軍情局也對涉案者做出行政懲處。

    對於外界爭議，國防部去年五月曾送交「法紀調查軍情局局長軍風紀案件結案報告」予立法院，做出「經調查尚無涉及不法情形」的結論。

    對於輔導謝女順利考進軍情局，國防部調查揭示，「確有獲請軍情局同仁同意協助謝女報考、準備等事宜」，但查無考試舞弊或洩題情形。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    蔡英文：戰爭型態多元 建軍備戰務必與時俱進
    2022/06/21 05:30

    蔡英文：戰爭型態多元 建軍備戰務必與時俱進
    雷霆2000試射意外 車輛損毀
    2022/06/21 05:30

    雷霆2000試射意外 車輛損毀

    用對「它」專家：一次解決文明病困擾
    防干擾雷達 軍方：依規定審查風機設置
    2022/06/21 05:30

    防干擾雷達 軍方：依規定審查風機設置
    自由日日shoot》桃機頻傳工程弊端 林俊憲：檢調須徹查
    2022/06/21 05:30

    自由日日shoot》桃機頻傳工程弊端 林俊憲：檢調須徹查

    SYM全新迪爵國民神車上市
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播