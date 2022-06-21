軍情局招考 前局長羅德民涉護航友人女兒錄取

監察委員陳景峻調查發現，前軍情局長羅德民中將涉協助謝姓友人的女兒考上軍情局，過程引發議論。（軍聞社）

2022/06/21 05:30

監委：羅派兩上校考前輔導 下屬臨時提高口試分數

〔記者涂鉅旻、謝君臨／台北報導〕監察委員陳景峻調查發現，前軍情局長羅德民中將涉協助謝姓友人的女兒考上軍情局，過程引發議論。面對各界質疑，國軍去年曾提交調查報告予立法院，坦言相關人員曾協助謝女報考、準備，但無考試舞弊、洩題，惟其中一組口試成績偏低，因而調整分數。軍情局昨表示，尊重監察院調查結果，涉有違失及未來考選作業，均已適做檢討精進。

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軍情局：尊重監院調查結果

羅德民自二○一八年七月至今年三月擔任軍情局長，現已轉任陸軍教準部指揮官，惟其三年八個月的任期內，頻遭外界爆料，指控羅疑涉及宗教信仰、日常採購、送禮有關的爭議。軍情局於二○二○年回覆，「特定人士」多次提供錯誤訊息涉及誹謗，不排除採取法律行動。

陳景峻於二○二○年十月表示，雖軍情局否認相關爭議，但是否涉及不法，實有釐清必要，因而主動申請調查，相關調查報告已於近日完竣。

雖監院將此調查報告列為機密，但外界察知，羅德民協助道教總會謝姓前任理事長之女，於二○二○年報考志願役專業預備軍官班，除了考前指派兩位上校輔導，其屬下並臨時提高謝女口試的分數，破壞國家考試公信力。

據悉，監院調查報告指出，與謝女口試同場的六人，分數均獲得總分加八分。但根據「國防部軍事情報局一○九年志願役專業預備軍官班考選簡章」，未訂有口試得加分的規定，相關人揣測迎合上意，主動給謝女同組口試成績均增加八分，擅權濟職，難昭考試公平及公信，核有違失。

監院糾正軍情局 涉案者被懲處

調查報告指出，謝女的考試成績處處存有疑慮，除謝女外，無人享有此特殊高規格的專人專業輔導。羅德民損及軍情局聲譽，破壞國家考試公信力甚巨。據了解，監院對軍情局提出糾正，軍情局也對涉案者做出行政懲處。

對於外界爭議，國防部去年五月曾送交「法紀調查軍情局局長軍風紀案件結案報告」予立法院，做出「經調查尚無涉及不法情形」的結論。

對於輔導謝女順利考進軍情局，國防部調查揭示，「確有獲請軍情局同仁同意協助謝女報考、準備等事宜」，但查無考試舞弊或洩題情形。

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