柯文哲喊蓋金廈大橋 自家參選人批「北七」

台北市長柯文哲提出蓋金廈大橋，自家人也不挺。（記者田裕華攝）

2022/06/21 05:30

〔記者謝君臨、鄭名翔、賴筱桐／綜合報導〕兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲近日拋出興建連接金門與中國廈門的跨海大橋（金廈大橋）議題，引發國安疑慮。立法院民進黨團幹事長鄭運鵬昨表示，這樣的政見，看起來像是柯個人邁向二○二四年總統大選的起手式，為選舉譁眾取寵。對於柯的主張，連自家人也不支持，民眾黨新北市議員參選人吳達偉在臉書轉貼此新聞，忍不住留言批評「北七」。

綠委：想選總統想到頭暈了

面對各界批評，柯文哲昨天反擊說，台電光將燃油運至金門發電，每年就要補貼二十億元成本，若能從廈門接電，一度電可省下十五元。單從經濟考量，金廈大橋可降低雙方社會營運成本，讓小三通更有效率。他還大酸小三通是蔡英文總統於陸委會任內推動的，嗆聲「民進黨的徒子徒孫怎敢反對他們總統引以為傲的政策？」

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對於柯文哲聲稱蓋大橋將讓「小三通」更有效率，民進黨立委王美惠批評：「他頭殼壞去？想選總統選到頭都暈了？」若蓋這座橋那麼有效，不管國民黨或民進黨執政，早就蓋了，這只是幫助阿共快速到達金門而已，有利中國但不利台灣，「小三通」現在已經很方便，呼籲柯不要為選舉「練肖話」。

柯文哲十八日至金門主持民眾黨金門聯絡處揭牌典禮時，拋出興建金廈大橋主張，被質疑替解放軍開路，柯則反嗆，怎麼不看成可方便國軍「反攻大陸」。對此，鄭運鵬昨表示，要做一座跨海大橋不容易，其建設成本和所帶來的經濟效應未必相符；這樣的政見，看起來是柯通往選舉的政治大橋。至於柯所提「反攻大陸」是否合理、還是政治笑話，留待國人評論。

吳達偉：牽涉國安 應有完整論述

PTT紅人「Z9」吳達偉受訪表示，柯文哲缺乏完整的論述和背景說明，莫名其妙就拋出此議題，令人覺得驚嚇也引起爭議，他覺得很「北七」，此事不僅是公共議題，更是牽涉國家安全的國際議題，應該開放公眾討論，提供完整的論述來說服民眾，不是只丟出一句話就結束了。

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