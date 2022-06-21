柯志恩估藍差32萬餘票 綠營批藍營過客心態

柯志恩訪高雄，陳其邁昨妙答，國民黨候選人每天這樣人來人往，等人選出來再評論。（記者王榮祥攝）

2022/06/21 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕針對柯志恩分析國民黨在高雄市差民進黨卅二萬餘票，高市議會民進黨團總召鄭光峰認為，民意是浮動的，卅二萬票的說法讓人感覺國民黨心中只有選舉、沒有民意，沒把高雄當一回事，也再次被看破手腳，根本是過客心態。

鄭光峰以罷免韓國瑜的九十三萬餘同意票為例說，原本應該是低投票率的情況，結果卻超過當選門檻，也代表多數民眾的反感。

請繼續往下閱讀...

至於年底選舉，鄭光峰評估疫情多少會衝擊整體選情，這對執政黨是包袱，但他相信陳其邁在防疫層面、甚至兩年拚四年下的諸多政見逐一兌現，禁得起考驗。

民進黨高市議員林智鴻則以韓國瑜選市長獲八十九萬票、得票率高達五十四％，到了二○二○年總統大選，在高雄得票六十一萬票、得票率減到卅四％為例，證明高雄市民擁有高度智慧，也驗證民意如流水，能載舟也能覆舟。陳其邁曾挫敗過，也努力站了起來，這不是國民黨人士用簡單數字分析就可以完整詮釋。

民進黨高市議員邱俊憲強調，高雄市民近年幾次投票具有高度自主性，特別是韓國瑜罷免投票與最近四大公投，結果都是超出預期。面對年底選舉，相信陳其邁團隊會嚴肅面對二○一八年的慘痛教訓，也會持續爭取高雄市民最大的支持。

邁：藍營人選每天人來人往

針對國民黨幾名市長可能人選陸續拜會高市議會，陳其邁感慨說，國民黨每天「人來人往」，等人選出來後，再做評論。他也強調，推動市政過程是一步一腳印，認真打拚，這也是現在最重要的事。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法