柯志恩估國民黨 在高雄落後32.5萬票

柯志恩昨拜會高市議長曾麗燕（右四）、與高市議會國民黨團。（記者王榮祥攝）

2022/06/21 05:30

〔記者林良昇、王榮祥／綜合報導〕被看好代表國民黨參選高雄市長的國民黨智庫執行長柯志恩昨分析，國民黨預期在高雄差距民進黨卅二．五萬票，前高雄市長韓國瑜兩年前參與總統大選、很快離開高雄，是國民黨候選人須概括承受的，所以要對高雄提出承諾，不是「喊爽」就可以選。

要概括承受韓國瑜效應

年底高雄市長選舉，柯志恩在黨內參考民調中拔得頭籌，被看好能出馬參選。柯昨南下拜會高雄市議會議長曾麗燕與國民黨團。黨團總召童燕珍希望市長人選會是大家最大公約數，柯志恩認為黨中央會記取桃園教訓，也強調自己與高雄的聯結，人生的第一棟房就在鹽埕區。

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柯志恩稍早主持廣播節目時，對參選一事表示，很多選民跟她說不要想這麼多，「去就對了」、「展現霸氣」，但全台灣沒有第二個韓國瑜，不是喊喊就可以選，這是很大的承諾，要把紛擾整合好，才可以往前走。

柯志恩分析，依據近幾次高雄市的選舉數據，二○一八年市長選舉陳其邁拿到七十四．二萬票；兩年後，蔡英文總統選舉得到近一一○萬票，當年民進黨政黨票有六十七．八萬票，加上罷免案、公投案等票數推算，在高雄，國民黨起點就是從差距卅二．五萬票做努力。

柯志恩認為，未來在高雄，沒辦法用傳統選法，如何對廿歲到四十五歲、甚至五十歲的族群對話，茲事體大，在五個月內，黨內協調好，讓在地議員認為「母雞」可以製造議題、有聲量，保住現在席次，才有辦法穩住選戰。

有網友留言「高雄被韓國瑜發大財後，國民黨二十年都別想執政」；柯志恩回應時坦言「是啦！」她也說，韓已經過去了，但這次選戰中，韓國瑜這三個字一定會不斷被拿出來，這就是民進黨的招數。

柯志恩表示，高雄市的候選人應該很快就必須決定，高雄非常艱困，兩年前韓國瑜參與總統大選，很快就離開高雄，這都是之後候選人必須概括承受的，國民黨如何做出承諾，不是「喊爽」就可以選。

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