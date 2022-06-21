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    沈慧虹喊話高虹安 來場正面優質選戰

    獲徵召參選市長的新竹市副市長沈慧虹（中）昨表示，有信心讓新竹更好。她並宣布市府27日開辦「好孕專車」，提供市民更多服務。（記者蔡彰盛攝）

    獲徵召參選市長的新竹市副市長沈慧虹（中）昨表示，有信心讓新竹更好。她並宣布市府27日開辦「好孕專車」，提供市民更多服務。（記者蔡彰盛攝）

    2022/06/21 05:30

    〔記者蔡彰盛、陳昀／綜合報導〕民進黨選對會通過徵召新竹市副市長沈慧虹參選新竹市長，沈慧虹昨天對可能的對手民眾黨立委高虹安喊話，如果有意參選，不需要這麼多的猶豫，「與其在台北開記者會拚市政，不如搬到新竹、辭掉立委，一起來場正面優質選戰！」

    高虹安回應說，她身為立委、民眾黨新竹市黨部主委，為市民發聲本就是職責所在。政黨推派縣市首長人選，有一定的黨內程序，這才是對市民朋友最負責任的表現。

    籲高辭立委搬到新竹

    對於高虹安批新竹市長林智堅去選桃園市長，讓新竹市民失望，沈慧虹反批高虹安一直對新竹說三道四，是否願意為新竹人做事、是否願意真心來參選？高虹安都猶豫不決，「對新竹市沒有真心，也沒有誠心」。

    沈慧虹說，自己擔任市府交通處長、副市長七年半，做為公共政策規劃者，最捨不得建設中斷，她對新竹市和自己的專業有信心，相信自己能讓幸福延續，「我願意為新竹人做事，會讓新竹更好！」

    她強調，既然決定參選，就會義無反顧辭職參選，等林智堅結束隔離回到崗位，她就會啟動辭職行政流程。

    沈慧虹並向高虹安喊話，如果有意參選，「與其在台北開記者會拚市政，不如搬到新竹、辭掉立委，一起來場正面優質選戰，選新竹市長不需要這麼多的猶豫！」

    高：為在地發聲 真心誠心行動

    高虹安則認為，她自接下民眾黨新竹市黨部主委，走訪基層、服務選民不遺餘力，也為在地議題發聲，並以預算或質詢敦促相關部門檢討重視，這些都是真心誠心與專業的具體行動，也是對大新竹民眾負責任的表現。

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