「終於回來了！」張善政遷籍龍潭

國民黨桃園市長參選人張善政前往龍潭區戶政事務所完成入籍，秀出新身分證和戶口名簿。（記者李容萍攝）

2022/06/21 05:30

〔記者李容萍、陳恩惠／桃園報導〕國民黨桃園市長參選人張善政昨天前往龍潭區戶政事務所辦理戶籍遷入，確定落腳龍潭區渴望里渴望園區。張善政連說兩次：「我終於回來了！」他表示，有一句話叫做「近鄉情怯」，「暌違十年，看到鄉親的支持，感覺真的是回到家了」；與桃園結緣於二○○○年的龍潭，入籍龍潭是唯一選擇，如今拿到新身分證與戶口名簿，心裡像吃了定心丸。

張善政五月卅日以「龍潭為起手式」從龍潭出發展開桃園拜會之旅，昨天再回龍潭完成入籍，支持的鄉親拉起寫著「張善政，龍潭鄉親歡迎您回來」的紅布條，在地市議員徐玉樹、劉熒隆、林昭賢、兩名前鄉長黃仁杞與葉發海和里長、鄉親現場高喊「凍蒜」、「重回桃園、重返執政」，展現藍軍團結氣勢。張善政稍早也前往龜山區拜會前總統府國策顧問李總集、市議員林正峰，並前往壽山巖觀音寺參香祈福。

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張表示，他於二○○○年加入宏碁公司來到龍潭渴望園區，見證龍潭的人傑地靈，二○一六年獲前總統馬英九延攬擔任行政院長，現在他終於回來，要與鄉親一起打拚。

對於民進黨徵召新竹市長林智堅將請辭參選，並可能遷籍到桃園青埔。張善政表示，戶籍遷到龍潭，是他與龍潭有特殊淵源，林若遷到青埔，應有其淵源，否則遷到哪裡是林的選擇，新竹市長工作還沒告一段落就請辭，也是林的選擇，他相信桃園鄉親年底投票時，也會有自己的選擇。

對於綠營比喻「張善政好比天上的流星、林智堅是隔壁的明星」，張善政說，不管民進黨派誰來選桃園市長，只要是真心為桃園奉獻都是好事，對於流星或明星一說，他不予評論。至於會不會擔心林比較年輕、容易爭取年輕選票？張認為，年資也是一種經驗的指標，年輕人會用明亮的眼睛看是誰對桃園端出有貢獻的政見，不會只看年紀。

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