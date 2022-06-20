桃園議員選情初探／中壢一級激戰區 21人表態參選

2022/06/20 05:30

記者李容萍／特稿

桃園市議員第七選區（中壢區）應選十一席，本屆國民黨議員魯明哲成功轉換立委跑道，綠黨轉投民進黨的議員王浩宇被罷免，留下兩席空缺，中壢區政治板塊向來藍大於綠，國民黨提名五位現任加一新人，民進黨提名兩人現任加三青年，無黨籍兩席也想連任，加上民眾黨、時力、新黨、小歐盟及無黨籍的參選人，至少廿一搶十一，躋身全市一級激戰區。

綠提名5人 主打鄭文燦政績牌

民進黨議員徐景文以「教育先鋒」、彭俊豪主打「能力者」，都以地方服務好口碑為基礎尋求連任，市府客家事務局長黃傅淑香和前立委黃仁杼的長子黃崇真努力接棒問政，前市府社會局專委魏筠要用法學與社福專業，前市黨部南區副主任張曉昀以「中壢大姐姐」形象，強調親和力強。五人期盼在市長鄭文燦建設南桃園的政績加持，讓綠營打出「坐三望四搶五」的佳績。

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藍現任人選實力強 力拚全壘打

國民黨方面，議長邱奕勝朝議員七連霸再拚議長四連霸邁進，議員梁為超、劉安祺、吳嘉和與葉明月，都勤於選民服務，實力強勁，新人謝克洋的父親是金華里長謝岩介、伯父是台南市議員謝龍介，背景頗強。六人將由邱奕勝領軍衝刺全壘打。

其他政黨中，時代力量提名曾任桃園市產業總工會秘書長、有參選立委經驗的林佳瑋，民眾黨提名中壢區服務處主任林昭印，新黨提名曾任空服員和舞蹈老師的彭佳禹，代表小民參政歐巴桑聯盟政黨（簡稱小歐盟）的李荳芽，都來勢洶洶。

無黨籍議員謝美英、劉曾玉春都勤走基層又身段軟，各有支持群眾，連任看好態度佳；信義里長、王浩宇表叔邱仁德挾「罷王」過關聲勢，民進黨初選未果的前市府民政局專員吳正吉主張教育改革，持續在基層遊走；議員黃敬平的前助理黃柏儒喊出「蛻變中壢讓年輕的來」；國民黨文傳會前副主委毛嘉慶訴求「毛起來拚」，都將以無黨籍爭一席之地。

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