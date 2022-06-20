台美21世紀貿易倡議 下週華府首次會議

台美六月一日共同啟動「二十一世紀貿易倡議」，首場會議下週將在華府登場。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上週表示，台灣的目標是與美國簽署貿易協定。（資料照）

2022/06/20 05:30

〔政治中心／綜合報導〕台美六月一日共同啟動「二十一世紀貿易倡議」，首場會議下週將在華府登場。行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中上週訪問英國時表示，美國貿易代表署（USTR）由誰與會尚未定案，台灣的目標是與美國簽署貿易協定。會議將聚焦「如何談」貿易倡議的十一項議題，確保各議題未來能獲得具體有效的討論。

鄧振中上週結束世貿組織（WTO）部長會議後，轉往英國訪問，他與英國政界及智庫代表會面，交流申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的經驗。英國去年二月正式申請加入CPTPP，談判迅速取得進展，其入會程序成為其他第二輪申請國的重要參考。中國去年九月宣布遞交申請後不到一週，台灣也正式提出申請。

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鄧振中在英國受訪時直言，「台灣國際關係最大的問題就是中國」，北京一再無理反對台灣參加任何國際組織和機制，包括CPTPP。不過，台灣和中國都是CPTPP申請方，理想的狀況就是各自努力、不彼此干擾，憑實力、客觀標準以及與各國的相互利益獲准入會。他強調台灣的策略就是儘量把自己準備好，「別人可以慢，我們不能慢」，否則可能會「發生別的事」。

鄧振中將接續訪問美國，出席六月廿六日至廿九日在美國馬里蘭州舉行的「選擇美國」（Select USA）投資高峰會。同時間，台美月初啟動的「台美二十一世紀貿易倡議」，首次會議也將於六月廿七日當週在華府舉行，USTR由誰與會尚未定案。

鄧振中說，台灣的目標是與美國簽署貿易協定，時程不好掌握，但台灣有明確目標和決心。

鄧振中補充，這指的不是自由貿易協定（FTA），因FTA涉及關稅談判，而美國政府目前未獲國會相關授權，任何國家試圖與美國就關稅減免等議題達成協議，都難免事倍功半。

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