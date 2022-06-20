北京視南海為內水 日向聯合國提異議

中國遼寧號航艦與護衛艦、潛艦2018年4月在南海演練。（美聯社）

2022/06/20 05:30

〔編譯茅毅／綜合報導〕日本「產經新聞」十八日報導，針對中國政府視南海為其不承認外國船舶享有「無害通過權」的「內水」，日本政府已向依據一九八二年聯合國海洋法公約（UNCLOS）設立的聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）提出異議。這是日本首度表明，中方對南海的主權主張違反國際法。

首度直指中國違國際法

報導指出，日方此舉係其致力於「自由開放印度太平洋」的一環，和歐美各國以及與中國存在南海主權紛爭的東南亞各國，採取一致步調。據悉，日本政府二○二一年一月十九日發函CLCS，就中國主張擁有主權的南沙群島等，表明不接受中方立場。北京主張，根據UNCLOS中，「群島國」才可畫定的「群島基線」，將南海一帶設定為中國內水。

請繼續往下閱讀...

中國政府則在二○二一年八月十六日發出的信函中反駁，指其基線（baseline）的設定「並非依據UNCLOS，而是『一般國際法』的規定」。由於位於基線內側的內水，不同於基線外側的領海，外國船舶不享有無害通過權，因此一旦日本政府承認中方此一主張，恐強化其對南海的控制。

關於南海領土主權，日本採中立立場，但中方將南海視為其內水顯然違反國際法，因此去年四月由前首相菅義偉和美國總統拜登發表的聯合聲明中，載明「反對中國不法海洋權益的相關主張」。二○二二年五月，日相岸田文雄與拜登在高峰會發表的聯合聲明中，亦寫入相同文句。

有鑑於此，日本政府重視CLCS扮演的角色。CLCS委員會十五日舉行委員選舉，專長為海洋地質學的東京大學教授山崎俊嗣順利連任。日本外務省幹部說，「若『奇怪』的人成為委員，有時會出現CLCS承認不應該承認的主張之情況」，外務省為此「深慶得人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法