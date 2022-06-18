國民黨高市長民調 自家人質疑

孫文學校總校長張亞中昨砲打國民黨中央，以假民調混淆視聽，要求不要再把他名字納進去。（記者葛祐豪攝）

2022/06/18 05:30

〔記者施曉光、葛祐豪／台北報導〕國民黨在高雄市長選戰一局，從最初小雞遍尋母雞不著，到最近熱鬧滾滾，主動爭取披戰袍的人選逐一浮上檯面，除了日前黨內所做民調對象國民黨智庫執行長柯志恩、高雄市議員陳麗娜、立委陳玉珍、高雄市議員黃紹庭、孫文學校總校長張亞中以及中央委員孫健萍、前高雄市民政局長曹桓榮，前衛生署長楊志良也跳出來表態願意為黨打一場個人的終局之戰。

從找不到母雞 到搶成一團

黨內人士指出，最近已針對高雄市展開「內參民調」作業，黨主席朱立倫六月初赴美訪問前曾經告知柯志恩，要慎重考慮參選高雄市長，凸顯柯是黨內高層所屬，但為避免重蹈桃園市、苗栗縣徵召案的覆轍，提名人選勢必要通過民調考驗。

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最近媒體傳出一份國民黨在本月十一日至十三日所做民調，納入七位可能人選，柯志恩排名第一，其後依序為陳麗娜、陳玉珍、黃紹庭、張亞中、孫健萍及曹桓榮。連日來國民黨未證實或否認，只強調無從判斷是否為黨中央所做民調，徒增外界想像，也被解讀為黨中央在放試探氣球。

張亞中昨指派辦公室主任何啟聖到黨中央了解詳情，卻無功而返。張亞中痛批黨中央用假民調混淆視聽，已失去公信力，要求不要再把他的名字納進去！

黃紹庭日前也質疑其真實性，要求黨中央辦理初選民調，邀集所有參選人決定民調題目與執行機構。

國民黨文傳會副主委林家興回應，參考式民調本來就不會對外公布，國民黨在高雄市一定會提出市民最支持的候選人。

最近楊志良主動拜會高雄市議會，受訪時還說只要國民黨徵召，他願意一戰。陳玉珍昨也前往高雄市拜會議長曾麗燕，強調自己是真正「made in Kaohsiung」，若國民黨要她參選高雄市長，絕不退卻。

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