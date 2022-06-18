焦點評論》後疫時代的首都市長

身為台灣首善之地，台北的政治風氣卻始終停留在「天龍國」層次，彷彿昔日的遺緒，特定族群的禁臠，依舊籠罩。圖為台北市政府大樓。（資料照）

2022/06/18 05:30

記者鄒景雯／特稿

超過兩年半的疫情肆虐，給世界帶來全面性的重創，不僅徹底改變了國際格局，也給疫後的各國創造出全新的挑戰，台灣當然也不例外。今後的台灣，最迫切需要的是什麼，才足以因應政經社會的復甦與重建？其實我們完全不缺振作的動能，最欠的是團結與共識。

團結台灣，一點新意也沒有，但是自民主化以來，鮮有時候可以做到。權力的競爭，顏色的對立，意見的分歧，甚至外部的壓力，無時無刻不在分化共同體的建構；疫後的台灣究竟要往哪裡去？無法止歇的內耗，顯然會阻礙國家前進的步伐，讓我們難以找到一致同意的答案。尤其，今年適逢九合一選舉，在疫情轉折的關鍵時刻，毋寧增添了更大的變數。

請繼續往下閱讀...

因此，台灣人有必要自問：我們有沒有智慧，在疫後時代，非但不會因為選戰區分彼此、形成再一次分裂，反而能夠藉由選舉活動實踐出新的政治典範，以便帶領全民迎向集體的未來？如果我們共同的期待是肯定的，那麼政黨與參選人又應該怎麼做，才能符合疫後的國家發展條件？這點，恐怕要從認識問題開始。

台灣的最大問題，在過去兩年，再透徹不過，大家親眼目睹防疫這個攸關生命，本應秉於科學、一起面對的公共政策，竟可以因為藍綠的因素，堅壁清野，互不信賴。於是大家除了要嚴守不斷變異的刁鑽病毒，還要防範非我族類、其心必異的內戰，少有理性與對話，寧靜與凝聚，這樣的情況，朝野明知，卻無法破解，隨著戰鼓頻催，甚至更為激昂，實在不容再繼續下去。

在全國各縣市中，台北市做為首都，加上獨特的政情，一向是風向的重要試點，也總能帶來外溢效應。如果以此做為標竿，疫後的城市治理，進而擴大為國家治理，肯定是脈絡相承。台北市要加速現代化進程，越級成為世界一流金融、科技、醫療、文化發達的宜居城市，必然要積極自現況轉型，加速與國際專業連結。

然身為台灣首善之地，台北的政治風氣卻始終停留在「天龍國」層次，彷彿昔日的遺緒，特定族群的禁臠，依舊籠罩。這些部落時代的落後象徵，早已與時代需求嚴重扞格，至今從未見各政黨在提名人選上，或有志角逐者在競選態度上，進行反思與跨越。說白了，台北是一個相對成熟的城市，最大的空虛根本不在「政見」的規劃，而是誰具有視野與胸襟，能夠超越各種框架，意識形態也好，血統區別也好，政黨利益也好，帶來市民「價值共好」的可能性，唯有這樣氣質的人，方能弭平傷痕，促成團結，才是台灣亟需的首都市長。

不少人把這樣的想像，新政治的期待，寄望於陳建仁，有其背後的道理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法