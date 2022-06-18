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    港商派人來台清算台蘋 移民署認定違法 限期離境

    來台執行台蘋清盤工作的香港都市日報社長李永康，經移民署等單位認定，來台目的有違法之嫌，現已廢止對方居留許可，要求他必須在十天內離境。（資料照）

    來台執行台蘋清盤工作的香港都市日報社長李永康，經移民署等單位認定，來台目的有違法之嫌，現已廢止對方居留許可，要求他必須在十天內離境。（資料照）

    2022/06/18 05:30

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台灣「蘋果新聞網」出售案中，以香港「蘋果日報台灣分公司顧問」身分，來台執行人員解僱等清盤工作的香港都市日報社長李永康，經移民署等相關單位認定，來台目的有違法之嫌，現已廢止對方居留許可，要求他必須在十天內離境。

    據了解，蘋果日報台灣分公司本月十日向台北市勞動局提報大量解僱計畫書，擬解僱二百八十人。因此，台灣蘋果日報母公司派遣李永康來台，主導人事結清和相關解僱等工作。

    移民署表示，李永康以申請居留許可方式申請來台。但移民署與國安單位經洽詢台灣蘋果日報後發現，台灣蘋果新聞網易主後的新聞資料庫、員工個資等，若遭不當運用，恐有國安隱憂之虞，因此在李永康來台後，重新進行審核作業。

    李永康變相在台執行港版國安法

    移民署和國安單位認為，李永康來台的主要目的和身分，等於變相在台執行港版國安法，相對的踩踏到我政府紅線，已違反「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第廿二條之規定，因此依同辦法第廿八條規定，依法廢止李永康的居留許可。

    移民署表示，移民署日前已將處分書送交至李永康住所，要求他簽收，並在簽收後十天內離境。

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