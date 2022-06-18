石斑養殖場底土、池水 禁藥全數0檢出

蔡英文總統昨訪視高雄永安區漁會加工廠、蘇班長安心魚場，強調政府會跟大家站在一起，協助養殖戶研發多元產品打進國際市場。（記者黃旭磊攝）

2022/06/18 05:30

〔記者楊媛婷、黃旭磊／綜合報導〕中國指在台灣兩批石斑魚驗出禁藥結晶紫，並以此為由禁台灣石斑，漁業署對十一家養殖場進行檢驗，除魚體抽驗全部合格外，農委會主委陳吉仲昨天表示，養殖場底土與池水也全數抽驗合格。

中國聲稱驗出禁藥的石斑魚，系統登載來自三家養殖場、兩艘活魚搬運船，漁業署和地方追查後發現，這三家未供貨，魚貨來自另十一家。漁業署對十一家養殖場進行採樣，前天與昨天分別公布魚體抽驗與底土、池水抽驗結果，都未查有禁藥成分。

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陳吉仲說，所有養殖場檢驗顯示，包含四環黴素類、孔雀綠、結晶紫等都是零檢出，已透過科學證據證明我國輸出的石斑魚安全無虞，將會把調查結果透過兩岸動植物檢疫平台提供給中方，也籲中方依同等標準提供科學證據，回復我方提供的內容。

漁業署副署長林國平表示，漁業署與國內養殖業者都非常重視生產石斑魚的品質及衛生安全，不論養殖魚場是否取得養殖登記，漁業署和地方漁政單位都會在石斑魚未進入市場前派員到池抽檢，包含石斑養殖場在內，全台所有魚蝦文蛤等養殖場的池邊抽驗比率逾九十一％，其中九十九％抽驗合格，不合格的一％也都要求須符合標準才可上市。他說，衛福部食藥署這五年到零售市場抽驗石斑都是零檢出，就是最好的證明。

中國之前也稱台灣某企業輸中白帶魚外包裝檢測出武肺病毒，陳吉仲表示，澳、加、歐盟、印度、美國等都在世貿組織的SPS委員會，對中國指稱在食品外包裝驗出病毒並限制貿易一事陸續提出六次關切，世衛組織也說，新冠病毒幾乎不可能經由食品或食品外包裝傳播，也沒有感染案例。

總統訪視魚場：會跟大家站在一起

總統蔡英文昨也訪視高雄永安區漁會加工廠、蘇班長安心魚場，痛批中國「突襲式阻斷我國自由貿易」，強調政府會跟大家站在一起，協助養殖戶研發多元產品打進國際市場。

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