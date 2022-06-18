護台灣石斑 農委會砸8億拓銷

中國暫停台灣石斑輸入，農委會祭出三大措施護漁，詳細拓銷措施昨出爐，將編列逾八億九百萬元經費護漁。（資料照）

2022/06/18 05:30

三大措施獎勵內外銷

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國自十三日起暫停台灣石斑輸入，農委會祭出三大措施護漁，詳細拓銷措施昨出爐，將編列逾八億九百萬元經費護漁，其中將提供石斑養殖戶一年期無息貸款，箱網養殖戶的貸款額度從一千八百萬元可專案提高額度到八千萬元，其他石斑養殖戶維持三千萬元，期間即使央行升息，利息也都吸收。

繼去年鳳梨、釋迦、蓮霧後，原本列ECFA早收清單的台灣石斑，也遭中國突襲式暫停輸入，台灣石斑去年外銷中國六六八一噸，今年一到五月期間已外銷三○五九噸，農委會推估約影響三千六百噸的石斑。為了護漁，農委會祭出三大措施，包含調節上市讓石斑魚蓄養一千噸；內銷則鎖定一千六百噸、加工凍儲與外銷獎勵措施一千噸，其中三百噸鎖定美加紐歐等市場。

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外銷鎖定美加歐紐澳中東 目標三百噸

農委會國際處處長林家榮表示，即日起實施「海外拓銷獎勵」及「海外廣宣與拓銷活動」等兩措施，石斑魚外銷亞洲含香港市場海運、空運分別每公斤補助四十元、七十五元，其他市場則是海運、空運分別每公斤補助五十元、九十元，業者若是推廣魚片、輪切產品，每公斤再加碼十元，預計投入三千一百萬元經費。

林家榮進一步表示，申請外銷獎勵業者，須從接受漁業署池邊抽檢的石斑魚養殖戶拿貨，石斑魚出口前也會再做藥檢，透過雙重措施保障品質。林重申，外銷市場鎖定美、加、紐澳、歐洲與中東，下半年目標外銷三百噸。

漁業署副署長林國平說，將提供漁民一年免息貸款，包含「輔導漁業經營貸款」、「青壯年農民從農貸款」、「農民經營及產銷班貸款」，協助漁民延養石斑十二個月，預計實施期間自今年六月至明年五月止，期間有升息也由農委會吸收，將投入約八千三百萬元經費。

漁業署也針對去鱗、去鰓、去內臟的三清石斑魚提供每公斤四十元加工凍儲補貼，切片或切塊則提供每公斤五十元補貼，將編列四千九百萬元的經費。林國平也說，會和電商平台、量販超市超商通路合作促銷，以及餐廳宴會桌菜辦理採購獎勵專案，國內通路拓展將編列六億四千六百萬元。

林國平表示，總計八億九百萬元的經費將來自農損基金外，也會再向政院爭取預算，他也說，不論有無養殖登記，石斑養殖戶都能申請。

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