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    首頁　>　政治

    民進黨彰化縣長提名 黨部主委：三選一

    2022/06/18 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕排除「空降」！民進黨彰化縣長提名人選即將出爐， 縣黨部主委楊富鈞表示，剩五個多月就要投票了，不可能有空降人選，黨央中提名人選最慢在七月第一週（七月八日前）公佈，縣黨部將全面「備戰」，迎接年底五合一大選。

    已徵詢魏明谷、邱建富及姚量議

    據了解，目前民進黨秘書長林錫耀已徵詢過三位公開表明參選意願的人，即是前縣長魏明谷、前彰化縣黨部主委邱建富及前台北畜產公司總經理姚量議。雖然外界傳聞立委黃秀芳、陳素月、陳秀寶可能參選彰化縣長，但目前三人都未表態，另傳出農委會主委陳吉仲、經濟部長王美花等人也被徵詢，可能有「空降」人選。不過，根據民進黨資深人士指出，目前只會對公開表態參選的人進行考量，也就是邱建富、魏明谷、姚量議。

    邱建富為「正國會」成員、魏明谷屬「新潮流」人馬、姚量議黨內色彩不明顯，地方派系算「孤鳥」，家裡養雞，又被稱為「雞農哥」曾任台北畜產公司總經理。楊富鈞表示，民進黨縣長提名作業，是由黨主席以「徵召」方式進行，前置作業程序已完成，目前進入幕僚作業，秘書長林錫耀上週已徵詢表態參選的三人。

    楊富鈞指出，選對會八位成員會參考科學數據，大家充分討論後，由蔡英文主席決定，選對會討論出結果，送中執會討論，最後再送全代會核備，七月十七日將召開全代會，七月第一週也就是七月八日前一定要完成前置作業，才來得及在全代會上，讓各縣市長提名參選人一起亮相。

    無空降人選 最慢七月八日前公佈

    有無可能空降人選？楊富鈞表示，參選就是要勝選，五個月時間要打候選人知名度不是那麼簡單，提名人選一定要有地方知名度與明星級光環，現階段地方派系已經不是提名人選唯一考量，要贏才是首選。

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