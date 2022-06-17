為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    桃園議員選情初探／蘆竹區老將搶4席 小黨盼殺出重圍

    2022/06/17 05:30

    記者魏瑾筠／特稿

    桃園市議員選舉第四選區（蘆竹區）應選四席，檯面上的七位參選人包括現任民進黨郭麗華、劉勝全與國民黨張桂綿尋求連任，國民黨新人錢龍衝刺接棒「老闆」市議員褚春來，這屆選舉失利的民進黨許清順捲土重來，民眾黨黃國晏、時代力量徐鈺雯以新秀之姿試圖異軍突起，各個挾帶政黨的期待，力拚搶下一席。

    綠3人參選 外界憂心分裂

    民進黨一口氣派出郭麗華、劉勝全、許清順三人參選，相較以往僅提名兩席，進取意味濃，也引起憂心綠軍分裂，不過三人曾在第一屆同任議員，這次同時選上的機會並非不可能，已連任兩屆的郭麗華選民服務獲得認同，拚連任面臨同黨分食、他黨挑戰，須步步為營。

    原先都以無黨籍參選的劉勝全，這次投靠民進黨，想藉此獲取泛綠選票鞏固連任機會，選民是否買單，仍待觀察；許清順在這屆以小輸五百票成為落選頭，經市長鄭文燦引薦進入桃園大眾捷運公司擔任副總經理，持續在地方走動，數月前辭職參選，爭取鄉親支持。

    藍提2席 新人錢龍接棒褚春來

    國民黨在蘆竹區提名策略保守，只提兩席，張桂綿參選多次，這屆如願當選後，更用心經營大票倉大竹地區，也在南崁一帶爭取支持；錢龍是因「老闆」議員褚春來有意參選下屆立委，而被派出試水溫，他在褚的服務處對選民服務周到，「好女婿」形象頗受婆媽喜愛。

    時代力量提名政治素人徐鈺雯，她以沒有背景的平凡的工程師媽媽為主打，尋求婦女支持，針對蘆竹越來越多年輕家庭，可望獲得年輕或泛綠選民支持；民眾黨提名新人黃國晏，母親是蘆竹區中山里長，有一定的基層實力，希望從藍綠版圖殺出重圍。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播