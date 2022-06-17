台蘋金流斷鏈 只能撐到9月

台灣蘋果新聞網六月八日公告已出售並完成交接，但正在清盤中的香港壹傳媒卻於日前發出公告，澄清並未授權出售。（資料照）

2022/06/17 05:30

〔記者凌美雪、鍾麗華／台北報導〕台灣蘋果新聞網六月八日公告已出售並完成交接，但正在清盤中的香港壹傳媒卻於日前發出公告，澄清並未授權出售。對此，台蘋代表人葉一堅昨以「香港商蘋果日報出版發展有限公司台灣分公司代表人」名義，向全體員工發出公開信，強調「一切是經過授權，絕無無權處分公司的情事發生」，同時透露，公司剩餘資金恐只能撐到九月，才會決定將員工大量解僱。

陸委會質疑 迄今未公布買家

陸委會則強調，蘋果新聞網是港資在台分公司，其經營權變更，必須遵守我國法規。該公司迄今不公布新買家，香港壹傳媒又否認出售一事，背後到底是何企圖，應深入探究，相關部會也將密切注意此項交易架構。

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葉一堅於信件開頭，先對外界對台蘋各種訊息傳聞產生的紛擾，向員工致歉，但強調一切是經過授權，也會在相關事宜談妥後主動對外說明及澄清。「本人會依照授權，合法流程完成相關交易細節，也會盡速請公司相關部門召開勞資協商會議，以保護全體員工之權益。」

至於為何需要大量解僱員工？葉一堅指出，因香港蘋果日報資金遭凍結，以致台蘋金流斷鏈。「不瞞各位員工，本公司剩餘的資金恐怕到今年的九月前就即將用罄」，所以必須忍痛將員工大量解僱。但葉也稱，多數員工都有機會轉移到新東家及安然留用，未經留用的員工，「本人必也會盡監督的責任保障各位的權益。」

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