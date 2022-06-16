批中破壞和平 布林肯：美會助台抵禦侵略

美國國務卿布林肯十四日受訪時，批評中國近年來對台行徑具潛在危險性，恐將破壞穩定。（美聯社檔案照）

2022/06/16 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引起國際社會關注台海局勢。美國國務卿布林肯十四日受訪時，批評中國近年來對台行徑具潛在危險性，恐將破壞穩定。他強調，俄國侵烏被多國聯合抵制，中國應引以為戒，並重申美方會協助台灣抵禦侵略。

中國對台行徑危險

布林肯接受美國公共電視網（PBS）「新聞時段」（NewsHour）節目專訪，談論烏俄戰事、兩岸情勢及總統拜登七月訪問中東等時事議題。PBS主播伍德羅弗詢問，有鑑於俄羅斯侵略烏克蘭的發展不如莫斯科預期，加上中共二十大即將於秋季召開，布林肯是否也認為，中國現在攻擊台灣的可能性應不高？

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布林肯表示，他無法揣測中國未來會做什麼，或不會做什麼，但美國正努力改變可能影響北京決策的大環境。針對台灣議題，美國長年政策沒有改變，且向來致力確保不會有任一方單方面改變現狀，但很不幸的，過去幾年來，中國對內越來越壓迫，對外侵略性升高，包括對台採取具潛在危險性、單方面破壞和平穩定的行徑。

遵循台灣關係法責任

布林肯奉勸北京當局，在思考未來行動時，應該看看國際如何回應俄羅斯入侵烏克蘭。他說：「我們看到俄羅斯入侵烏克蘭的後果，這麼多國家聯合反對這種侵略，不僅確保烏克蘭獲得所需支援，也確保俄國為此付出代價。」

伍德羅弗追問，如果中國攻擊台灣，美軍是否會為台灣挺身而出？布林肯並未正面回應，僅重申美國會持續遵循承諾，協助台灣自我防衛。他強調，美國不只會致力遵循「一中」政策，也會遵循「台灣關係法」及在該法下的責任，確保台灣具備有效自我防衛及最終抵禦任何侵略的能力。

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