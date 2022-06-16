網軍所屬3局長 北市議員：都是民眾黨籍

2022/06/16 05:30

〔記者楊心慧、蔡思培／台北報導〕台北市政府公務員挨批淪為「網軍」風波，針對市長柯文哲近日反擊，議員簡舒培昨天加碼爆料，指出北市府爆出網軍爭議的三個局處首長，居然湊巧「都是民眾黨籍」，難怪自稱最痛恨網軍的柯文哲不敢徹查下去；議員苗博雅則舉證，針對聲稱「不要把公務員當作秀工具」的柯文哲，整理他侮辱公務員的諸般言論，列出八大劣跡，包括：公開說要掐死公務員、對公務員拍桌狂吼等。

議員質疑難怪柯文哲不敢徹查

台北市議會昨召開定期大會，網軍案成為議員質詢焦點，簡舒培指出，北市府被查出在網路發文造謠遭懲處的四名同仁，他們所屬的一級局處首長，非常恰巧都是民眾黨黨籍，包括：產發局長林崇傑、觀傳局長劉奕霆、交通局長陳學台，她質疑網軍並非湊巧。北市議員林亮君也在大會要求林崇傑、劉奕霆、陳學台上備詢台，詢問是否認同柯最近反擊議員的說法？但在場官員無人舉手；林崇傑說，市長個人意見，無法替他轉達；陳學台說，同仁已受行政處分，至於是否作秀，相信自有公評。

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條列柯侮辱下屬言論八大劣跡

苗博雅則在臉書條列柯文哲侮辱公務員的言行，包括：「再逼幾個（公務員）自殺就可以了」、「北藝沒蓋好，一個個掐死」，甚至還在會議上拍桌狂吼，把政風處女性同仁罵哭，叫受不了壓力的公務員辭職。

苗還列舉，柯文哲曾在民眾黨會議以「誰家的狗，自己回去管好」，侮辱黨籍立委賴香伶和林姓中評委；苗批評，柯動用北市府和黨機器的力量攻擊議員、公開栽贓議員，是非不分，顛倒黑白，莫此為甚。

議員徐巧芯加碼爆料，指北市府仍然有員工在PTT發文，從帳號地點推文位置IP，應「在市政府的北棟」，她要求北市府調查；議長陳錦祥裁示，北市府應針對公務員在PTT發言案重新調查，下週三前送到議會。

市府：不應因黨派立場不同而指控

柯文哲昨於防疫記者會表示，誰有網軍誰沒有，大家都心裡有數，不用再多說什麼，員工到批踢踢留言就被說網軍？很多事他不想再多說，老百姓有判斷能力；發言人陳智菡說，三位局長盡力遵守行政中立，黨籍只代表他們對政黨價值的認同，不應因黨派立場不同而隨意指控他人。

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