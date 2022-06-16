帶選將拜票 北市議員轟黃珊珊目無法紀

台北市副市長黃珊珊（右四）本月十二日考察士林區市場，被爆帶領民眾黨市議員參選人陳思宇（右一）、黃瀞瑩（右 三）掃街拜票。（王欣儀提供）

2022/06/16 05:30

議員痛批是黨政不分的離譜案例

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市副市長黃珊珊十二日考察士林區市場，卻被爆帶著民眾黨市議員參選人「學姊」黃瀞瑩、陳思宇掃街拜票，甚至出動北市府產業發展局、市場處官員陪同；市議員王欣儀昨痛批，黃珊珊利用公家資源與身分，協助自己與民眾黨參選人選舉，視法紀為無物，要求柯市府提出調查說明報告，為濫用行政資源協助政黨選舉道歉，黃並辭去副市長職務；議長陳錦祥裁示，北市府下週須將說明報告送到議會。

議會決議市府下週須送交說明報告

市議員秦慧珠也批評，黃珊珊明顯違反行政中立、將公務人員當做是作秀工具，是黨政不分的離譜案例，若姑息恐怕還會持續發生，副市長利用假日考察市場，行程列為不公開、非公務行程，卻找公務人員來加班，北市府必須報告說明。

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黃辦：公務行程 參選人自行到場

黃珊珊辦公室表示，黃安排在週末視察攤販市場，因屬公務行程，所以相關局處出席，至於有民眾黨議員參選人在場，應是聽市場攤販說黃副市長會到現場而「自行到場」。

台北市議會昨召開定期大會，王欣儀質疑黃珊珊行政不中立、濫用市政資源事證，並出示照片，清楚可見黃珊珊「母雞帶小雞」，帶著黃瀞瑩、陳思宇「沿路掃街拜票」，兩人還公然「發放選舉文宣品」，王欣儀要求柯市府提出調查說明報告，並請議長裁示。

議員批非公務行程 卻由官員陪同掃街

王欣儀調閱黃珊珊市政行程，發現並無考察士林區福華市場、華榮街市場的行程，卻動用公家人力，包含產發局長、市場處副處長、科長及股長全到場，離譜的是，科長居然還幫民眾黨市議員參選人拍照，嚴重違反行政中立。

王欣儀表示，黃珊珊若出席政黨活動就可不公開行程，也可讓黨籍參選人一起跑行程，一旦動用公家人力，根本視法紀如無物，黃身為副市長又是市長參選人，應要為公私不分、濫用行政資源道歉並辭職，光明正大投入選舉，別蹭公家資源，將選務寄生在北市府資源。

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