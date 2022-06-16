立陶宛預告9月在台開館

立陶宛經濟暨創新部政務次長聶琉嫻娜（中）訪問團昨舉行記者會。（記者塗建榮攝）

2022/06/16 05:30

〔記者呂伊萱／台北報導〕立陶宛經濟暨創新部政次聶琉嫻娜昨離台前舉行記者會表示，中國全面禁止立陶宛產品使國內產業痛苦，但損失並非無法填補。立陶宛政府的政策是多元化發展、和理念相近夥伴增加貿易，既然能源可以做到，貿易也是同樣道理。她並預告立陶宛規劃於九月開設駐台經貿辦事處。

聶琉嫻娜率官員及科技企業領袖一行十人十二日抵台展開為期四天的訪問。她昨預告規劃於九月開設駐台經貿辦事處，剛公布駐台代表遴選作業，經過激烈競爭後將確定人選。訪團此次來台也探訪辦事處候選位址，開館將能進一步深化雙邊關係。

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媒體問及立陶宛如何應對中國經濟脅迫？聶琉嫻娜說明，立陶宛原先對中國出口是二‧四億歐元，整體出口總額是三百三十億歐元，今年第一季對中出口幾近於零，使得立陶宛國內產業相當痛苦。但與總額相比，損失並非無法替代，立陶宛政府的政策是多元化經營，方式不外乎與台灣、印太地區等值得信賴的夥伴增加貿易。事實上，為了斷開對俄羅斯的能源依賴，立陶宛五月下旬已正式停止進口俄羅斯石油、天然氣及電力。她舉此例說，「能源可以多元化經營，貿易也是一樣的道理」。

聶琉嫻娜強調，立陶宛是歐盟和北約成員，「我們不會獨自面對」。歐盟是五億人口的單一市場，當中國向立陶宛施壓，歐盟也會有所反應。歐盟已向世貿組織提訴，也獲受理。歐盟正推動「反經濟脅迫規則草案」，以獲取工具保護成員國免於遭受第三國的經濟脅迫。

針對中國近日禁止台灣石斑魚輸入，聶琉嫻娜表示，不難看出獨裁國家施壓作為是無論遠近的，關於台灣被禁止的魚和水果，訪團這次來都有吃到，「口味很好」。她強調，專制國家給予的利多通常帶有風險，商業行為背後有政治考量。這些事情既會發生在立陶宛，也可能發生在其他國家，「唯有民主、守法、守信與團結，才能更具經濟韌性」。

我主權基金有望投資立國雷射科技業 下週將有其他官員訪台

關於台灣設立的中東歐投資基金，聶琉嫻娜透露，該基金管理人正在立陶宛當地遴選融資專案對象，第一個獲得遴選的是雷射技術相關企業。下週將有立陶宛其他官員訪台，相信與台灣的合作，將有更好的經濟成果。

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