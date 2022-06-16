1300呎墜地 秦良丰復健4年翻身成功

秦良丰練習用單腳拐扙步行，每一步都相當艱辛。（秦天人提供）

2022/06/16 05:30

最強傘兵 堅持到底

〔記者許麗娟／高雄報導〕陸軍航特部下士秦良丰二○一八年五月在台中清泉崗參加漢光演習跳傘訓練時，因傘具未開，從一千三百呎的高空墜地，傷及腦部和脊椎神經。四年來，秦良丰除了學會以單腳枴杖走路，日前更是受傷以來第一次成功練習自行翻身。秦良丰的爸爸秦天人對此感到「又高興又難過」，他透露，秦良丰也正學用電腦畫LINE貼圖。

痛到腳抖臉糾結 還是做到了

秦天人表示，對脊椎神經損傷患者而言，翻身動作非常重要，因為秦良丰受傷的脊椎位置較高，要面對全身性的張力和身體無法協調的問題，面對的困難比單純脊椎損傷的患者更複雜。

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六月十三日是秦良丰第一次自行翻身，秦天人說，「良丰趴下時全身會因為肌肉在拉扯而疼痛，因為太痛了」，當時看護對他說先休息一下，良丰還是堅持想做，所以雖然痛到腳在抖、臉都糾結在一起，但還是做到了。他知道良丰做這個動作相當困難，看到影片時不禁流淚，心裡又高興又難過，鼓勵良丰要繼續做，這對脊椎損傷患者是很大的考驗，非常累，但還是需要一直不斷地努力。

因南部近期疫情嚴峻，秦天人表示，家人平時會陪秦良丰到衛武營公園透透氣，但已近一個月不敢離開醫院，自己也有三週沒到醫院陪他。去年秦良丰受訪時曾說最大心願是和家人出遊，原本家人計畫來趟「感恩之旅」，包括回到當初救回秦良丰的台中童綜合醫院，也想回台北三總親自感謝醫療團隊，但目前都因疫情暫時無法實現。

練習畫LINE貼圖 盼生活能自理

秦天人指出，除了每天的復健外，秦良丰現在開始練習用電腦畫LINE貼圖，自己希望秦良丰可以復健到能生活自理，但也知道復健之路真的不好走；他常告訴兒子說，爸爸和媽媽都會老，體力會越來越差，能留給他的是用臉書單純地幫他記錄這段歷程，當做是給他的一種鼓勵。

秦良丰受傷後第一次自行翻身成功，看護員也忍不住拍手鼓勵。（翻攝自秦天人臉書）

秦良丰受傷4年來，家人偶爾會帶他外出，就近到高雄港邊走走。（秦天人提供）

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