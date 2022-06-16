民進黨桃市長人選 最快下週三提名

新竹市長林智堅（資料照）

2022/06/16 05:30

〔記者陳昀、洪美秀／綜合報導〕民進黨桃園市長提名工作持續推進，黨秘書長林錫耀昨邀表態參選的前立委鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾前往黨中央確認意願。據悉，選對會預計本週六下午開會討論，只要形成結論，最快下週三就會在中執會通過提名。

選對會預計週六討論

民進黨主席蔡英文五月底曾邀集行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等高層就年底選局交換意見。會中多數人正面看待新竹市長林智堅轉戰桃園，對由林參選桃園市長的布局取得一定共識。鄭寶清昨認為黨中央對人選已有定見，砲轟林智堅不是桃園市民，連參賽權都沒有，一定會落選。

請繼續往下閱讀...

鄭寶清批林智堅無參賽權 林陣營「忙於市政」冷回應

據轉述，林錫耀徵詢鄭寶清、黃適卓、彭紹瑾的參選意願並聽取意見，也告知他們，黨中央將進行民調，提供選對會做為徵召參考；鄭文燦因確診，全程以視訊參與。選對會預計週六開會討論包括桃園市長人選等相關事宜，只要有結論，最快下週就會提中執會討論並通過。

黨內人士指出，即使下週提名來不及，也不會拖過七月十七日全代會。

鄭寶清則表示，黨中央告訴他「立委鄭運鵬答應不選了」，感覺對人選已有定見，說會做民調，但沒說要納入哪些人選。

鄭寶清直言，國民黨前台北市議員羅智強想選桃園市長，至少還辭議員並設籍桃園，但林智堅是新竹市長，甚至不是桃園市民，連參賽權都沒有，短時間沒有決心參選、又不了解地方的人，一定會落選。他更質疑，鄭文燦每天罵國民黨主席朱立倫搞空降，現在又推一個空降，空降怎麼會贏？恐怕會讓新竹、桃園雙輸。

對此，林智堅幕僚昨晚回應說，林智堅每天都忙於各項市政工作，沒有參加相關會議，對上述會議內容不了解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法