台蘋網交易陷羅生門 經濟部促7天內說明

（資料照）

2022/06/16 05:30

仍未收到台蘋網任何申請

〔記者黃佩君、李欣芳、凃盈如／台北報導〕蘋果新聞網交易陷入羅生門，除遲未說明收購對象，壹傳媒前天又公告未出售台蘋或其業務。經濟部目前尚未收到任何申請，商業司昨主動出擊，發函蘋果新聞網要求說明，強調此為媒體廣泛報導、社會高度矚目重大案件，要求說明是否有此交易、依據法源，對在台投資計畫與公司營運、股權結構是否有影響等，限期七天內回覆。

壹傳媒︰出售報導不準確

台灣蘋果新聞網上週發出聲明稱已出售並完成交接，但目前已過一週，遲無後續說明，引發外界揣測。該交易更傳出羅生門，壹傳媒集團前天公告指清盤人及旗下子公司未出售台灣蘋果新聞網或其台灣業務，出售相關報導內容並不準確，若發生未經授權的處置，將採取必要的行動。

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歷經易主聲明、大量解僱申請及壹傳媒公告等風波，台蘋仍未針對交易案向主管機關進行任何申請與說明，截至昨天，包括經濟部投審會及商業司均未收到任何申請。

台蘋網執行長︰沒有回應

本報記者昨致電蘋果新聞網執行長吳玉愛關於外界關切之交易內容，她僅簡短表示：「對不起我沒有回應，對不起。」記者另求證蘋果日報謝姓法務人員，他則說，未得到公司授權發言，一切以蘋果新聞網發出之公告為主。

商業司昨主動出擊，發函予台灣蘋果新聞網限七日內說明交易相關情況。據了解，該函針對蘋果新聞網日前發出的交易聲明，要求說明交易內容、依據法律，以及相關交易對其在台投資計畫、公司營運、股權結構等影響。

官員說明，若蘋果新聞網確有交易事實，在更換代表人等情況下必須到商業司進行變更登記；而當初依投資計畫通過投審會審查，若交易後投資計畫與過去申請不同，也應向投審會說明及變更。

台蘋交易也可能完全發生在境外，官員對此表示，境外交易不需向我國投審會申請，但在台投資計畫變更將影響過去申請狀況，除了需要說明計畫變化，也須經過准許，並說明股權結構跟控制力變更情況，及交易後適用準據法律為何。

行政院發言人羅秉成昨受訪指出，台灣是法治國家，尊重自由市場的任何交易，但也要遵守法律規定。港商在台灣要遵守港澳條例、「外國人投資條例」及「公司法」的規定。

文化部也表示，將再次發函請蘋果日報說明交易案是否涉及個資、新聞資料等轉移，並提醒該公司交易案過程務必符合「個人資料保護法」及台灣有關法令規定辦理。

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