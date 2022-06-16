港商派人插手台蘋網 移民署將限期離境

台蘋網交易案紛擾不斷，外界質疑有中資入主疑慮。圖為台蘋網所在大樓外觀。（中央社）

2022/06/16 05:30

形同港府黑手伸入台媒 變相執行港版國安法

〔記者陳鈺馥、王冠仁、李靚慧／台北報導〕台灣《蘋果新聞網》出售案，傳由香港商人黃浩與17Live共同創辦人潘杰賢共同收購，遭外界質疑有中資入主疑慮。國安單位查出，黃浩派其分身、香港《都市日報》社長李永康以「港蘋台灣分公司顧問」身分來台，進入台蘋主導結清及大量解僱員工，形同港府黑手伸入台灣媒體，變相執行「港版國安法」，移民署將廢止李永康的居留許可，限十天內離台。

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李永康進台蘋網主導清盤 官員︰超出申請來台目的

官員昨受訪表示，李永康是以蘋果台灣分公司聘僱名義申請來台，有勞動部核准的聘僱許可，可在台灣工作居留。五月五日取得工作證入台後，進入台蘋主導整個清算、提報大量解僱等相關工作，來台履行香港清盤人交代的任務，已超出申請來台目的。

官員指出，壹傳媒創辦人黎智英仍被關押牢中，整宗交易案不是黎智英決定的買賣行為，而是「港版國安法」管轄延伸到台灣的清盤行為。「港版國安法」是中共打擊異己的不正義惡法，站在中華民國政府立場，絕不允許在我國境內行使，絕不會同意這種交易發生，「將廢止李永康居留許可」！

黎智英仍在牢中 交易案並非他所決定

官方調查，黃浩二○一七年出售《都市日報》，改由李永康擔任社長，當時李就扮演黃浩代理人的角色。黃浩已向我移民署申請就業金卡準備來台，李永康則是黃浩在台分身，在沒得到我國許可同意下，已在執行清盤任務，要將台灣員工大量解僱，準備要把蘋果轉手其他公司。

官員強調，主導出售案背後那隻「港版國安法」黑手要伸入台灣，絕對會把它剁掉，衍生之清盤行為更是無效。相關單位已聯絡勞動部、移民署等相關部會，將以最快速度撤銷李永康在台聘僱許可，不准其續在台居留工作，限十天內離開台灣，已請主管機關立即祭出處分。

移民署受訪時表示，關於李永康、黃浩來台的相關細節，事涉個人資料保護法，無法對外證實。但入境我國的港澳居民必須依規定申請合法在台居留，居留期間仍應遵守規定，違反者得撤銷或廢止其居留許可。

勞動部表示，蘋果日報台灣分公司六月十日已向北市府勞工局提出大量解僱計畫書，接下來台蘋須就結清年資計算方式、資遣條件等，於十日內與員工達成協議，未來台蘋若無法與員工簽訂協議書或違反協議內容，勞動部才會介入了解是否違反法令。

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