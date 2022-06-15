《北市「網軍」科長自誦推文》柯文哲惱怒 苗博雅：理性監督

台北市議員苗博雅。（記者鄭名翔攝）

2022/06/15 05:30

苗於議會要求林育生朗誦網路造謠留言 柯批作秀 苗︰市長顛倒黑白

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市政府網軍風波延燒，北市議員苗博雅前天於議會要求交通局科長林育生朗誦其網路留言，市長柯文哲開記者會嗆苗不該以此訕笑羞辱，「國家公務員不是議員作秀工具」；苗博雅反批柯是顛倒黑白、認知作戰，並強調各議員均是理性監督、討論，全程公開上網直播可證，並無對公務員訕笑、羞辱。

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苗博雅前天於議會的「PTT發文事件調查」專案報告上，列出林育生以帳號Kuloda於PTT上發表的攻擊性言論，內容包括批路權團體「噁心」、「害死人的路權仔」、飆罵議員王浩髒話並嗆「欠罵」、「藉審預算刁難市府」、分析選情稱「能拉下顏若芳、簡舒培這些『柯黑』就爽」等，並要求逐一朗讀。

柯︰市府已懲處 違反比例原則

柯文哲昨於市政總質詢前，先承認「公務員上班上網留言當然不對」，又稱，市府已做出調職、申誡、無年終獎金等處分，議員不該將基層公務員叫到議會、叫他讀自己寫的PO文，並極盡訕笑羞辱，已違反比例原則，「國家公務員不是議員作秀工具」，自己若不站出來保護員工，不配做長官。

苗︰柯屢罵哭公務員、侮辱下屬

苗博雅反擊指出，請林育生科長朗讀他於上班時間在網路進行政治攻擊、攻擊他人的言詞，這若算是羞辱，那當初被科長言詞羞辱的人，又要作何感想？苗痛批柯文哲已失去自我反省能力，尤其柯過去屢屢罵哭公務員，民眾黨開會還侮辱下屬，都是公開事實，如今卻藉此指控議員，真是顛倒黑白、搞認知作戰！

苗︰議事廳內充分尊重公務員

苗博雅強調，公務員公然違法，本就應接受議會調查，且在議事廳內都給予充分尊重，無任何議員進行訕笑或羞辱言詞，均理性、平和檢討公務資源為何被濫用，以及公務員上班當政治打手等嚴肅問題，會議全程也都上網公開直播，民眾可看影片便知真假。

黃郁芬︰柯對網路攻擊言論雙標

議員黃郁芬於市政總質詢也指出，網路上每天都有成千上萬的留言，每個網友各有不同政治立場、發表個人意見，此很常見，但柯文哲卻多次將不利於己的發言，一律指控為綠營網軍，如今市府員工屢於上班發表政治攻擊言論，柯卻又聲稱他不是網軍，不僅雙標，也反證柯過去的指控也是毫無憑據，她要求北市府應嚴查此案，才能給克盡職守的公務員一個交代。

台北市長柯文哲。（記者鄭名翔攝）

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