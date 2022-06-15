新北／侯友宜專案報告恩恩案 議會表決未過

2022/06/15 05:30

〔記者何玉華、賴筱桐／新北報導〕新北市議會民進黨團、國民黨團昨天連續第二天進行甲級動員，針對變更議程、邀請市長侯友宜到議會專案報告「恩恩案」進行攻防，會前的協商破局，最後訴諸表決，民進黨團廿七席中，市議員陳文治、戴瑋姍請假，黃俊哲不在現場，結果僅廿四人贊成安排侯友宜專案報告，未達議會六十六席的半數而被否決，民進黨團要求市議會組調查小組的提案也被否決。

中和區兩歲男童「恩恩」確診併發腦炎不幸過世，恩恩爸多次要求市府提供消防局、衛生局（中和區衛生所）和雙和醫院三方的橫向聯繫錄音檔，由於市府提供的資料與恩恩爸的期待不符，連日來爭議不斷。

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民進黨連續兩天發布甲級動員令，要求變更議程、安排侯友宜到市議會專案報告「恩恩案」，並由議會組成調查小組；國民黨也動員反制，雙方唇槍舌劍，前天未獲共識，議長蔣根煌宣布散會。昨天下午朝野協商仍各說各話，最後訴諸表決，市議會共有六十六席議員，民進黨團佔廿七席，因陳文治、戴瑋姍請假，黃俊哲未在現場，最後只有廿四票贊成變更議程、贊成議會組調查小組，由於未達二分之一以上同意，民進黨團的兩項提案均被否決。

侯：好好做事才是本分

恩恩爸質疑三方的橫向聯繫疑有疏失，導致恩恩被延誤送醫；媒體昨天詢問侯友宜是否覺得委屈？他僅表示，好好做事才是他的本分。

台北市、新北市政府最近都被爆料有員工在上班時間於網路發文帶風向，引發「網軍」的質疑，三重地政事務所日前被揪出有員工在上班時間使用PTT帳號評論時事，指恩恩爸是「塔綠班」而引發爭議，三重地政所已移送考紀委員會處理。

封鎖PTT 市府：正常網管

網路名人「四叉貓」（劉宇）昨指出，「新北市府的網路封PTT了」；市府證實此事，強調是基於資安考量而封鎖，要求公務員上班時間不能從事與公務無關的事務，封鎖PTT網站屬於正常的網路管理作為，至今已封鎖八千多個網站，包括釣魚、賭博、色情、論壇、遊戲等，沒有針對性。

侯友宜說，尊重各業務單位的做法。

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