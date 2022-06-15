民進黨彰化縣長提名內定？黨部主委否認

2022/06/15 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底大選只剩五個多月，民進黨彰化縣長人選尚未提名，卻傳出「內定說」，引發高度關注，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞昨天強調，確實已啟動幕僚作業，一旦敲定徵召人選，沒有不公布的理由，何來「內定說」？

目前檯面上最積極爭取提名者，為前縣長魏明谷與前彰化市長邱建富，魏明谷連日來火力全開，臉書粉專以議題猛攻現任縣長王惠美，展現高度企圖心；邱建富則是成立辦公室，讓自己保持曝光度。但有綠營人士表示，黨中央遲遲沒有公布徵召人選，就是仍在尋找最適合的人選，只是因為距離大選不到半年，必須兼顧戰力與知名度，因此，民進黨彰化縣立委黃秀芳與陳素月也都在考量名單內，除了參考民調以外，培養新人才更是長期壯大勢力的重點。

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楊富鈞指出，黨中央只要敲定人選，就會直接徵召，目前已展開幕僚作業，最慢六月底就會徵召，只要確定提名人選，立刻啟動「戰鬥模式」，全力輔選！

有政壇人士認為，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都曾被點名，但都已表達無參選的意願，在時間壓迫下還要尋找選舉素人來參選的可能性相對變小，但如能提名有亮點的非傳統人選，勢必將為年底藍綠對決的縣長一役增添可看性！

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