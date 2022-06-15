為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨彰化縣長提名內定？黨部主委否認

    2022/06/15 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕距離年底大選只剩五個多月，民進黨彰化縣長人選尚未提名，卻傳出「內定說」，引發高度關注，民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞昨天強調，確實已啟動幕僚作業，一旦敲定徵召人選，沒有不公布的理由，何來「內定說」？

    目前檯面上最積極爭取提名者，為前縣長魏明谷與前彰化市長邱建富，魏明谷連日來火力全開，臉書粉專以議題猛攻現任縣長王惠美，展現高度企圖心；邱建富則是成立辦公室，讓自己保持曝光度。但有綠營人士表示，黨中央遲遲沒有公布徵召人選，就是仍在尋找最適合的人選，只是因為距離大選不到半年，必須兼顧戰力與知名度，因此，民進黨彰化縣立委黃秀芳與陳素月也都在考量名單內，除了參考民調以外，培養新人才更是長期壯大勢力的重點。

    楊富鈞指出，黨中央只要敲定人選，就會直接徵召，目前已展開幕僚作業，最慢六月底就會徵召，只要確定提名人選，立刻啟動「戰鬥模式」，全力輔選！

    有政壇人士認為，經濟部長王美花、農委會主委陳吉仲都曾被點名，但都已表達無參選的意願，在時間壓迫下還要尋找選舉素人來參選的可能性相對變小，但如能提名有亮點的非傳統人選，勢必將為年底藍綠對決的縣長一役增添可看性！

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播