農委會護石斑漁民》 一年無息貸款 祭外銷獎勵金

中國自十三日起片面暫停台灣石斑魚輸入，農委會祭出三大措施因應，細節方案已出爐。（資料照）

2022/06/15 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕中國自十三日起片面暫停台灣石斑魚輸入，農委會祭出三大措施因應，細節方案已出爐，包括調節上市時間，延養期間所需的農業資材等週轉金，農委會將提供每公頃五百萬元貸款、十二個月利息全額補貼；為獎勵拓展外銷中港以外市場，石斑魚每公斤空運提供拓銷獎勵金兩百元，海運為八十元。

空運每公斤兩百元 海運八十元

台灣石斑去年外銷中國達六一二一噸，今年一到五月外銷中港三○五九噸。農委會推估，中國祭出石斑魚禁令後，將影響三千六百噸的石斑魚銷量，並提出三大輔導產業的因應措施，包含調節上市期間和產量，鼓勵漁民蓄養約一千公噸的石斑魚。

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漁業署代理署長范美玲表示，延養期間飼料、農業資材等經費增加，漁民需要周轉金，國內石斑魚養殖面積約一千六百公頃，將提供每公頃五百萬元、年利率一．二九%貸款，農委會補貼十二個月利息（可新貸或現有貸款利息補貼）。

拓展內銷通路方面，和萊爾富等便利超商、通路業者、漁會、公協會等一起促銷，於中秋節推出相關禮盒，預計促銷一千六百噸。

農委會亦持續強化拓銷中港以外的海外市場，目標一千噸，除提供加工凍存的獎勵，業者在中港以外的海外市場舉辦行銷活動提供獎勵，每公斤空運也獎勵兩百元、海運獎勵八十元。

中國暫停台灣石斑魚輸入，指稱在兩批石斑魚中驗出結晶紫。漁業署副署長林國平說，該兩批石斑魚來自三家養殖漁場，並經兩艘活魚搬運船運到中國，這些養殖漁場都已移動管制，會盡速調查出結果對外公告，並透過兩岸動植物防檢疫平台傳給中國。

中國去年底也曾指台灣兩家養殖漁場的石斑魚驗出結晶，當時就暫停這兩家養殖漁場石斑魚輸入，防檢局和漁業署調查後，都沒有檢出相關禁藥，額外檢驗四十八項藥物，也都呈現陰性，我方將結果透過兩岸動植物防檢疫平台遞送給中國，但中國已讀不回。

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